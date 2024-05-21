Можно ли есть шашлык вместе с майонезом

И лучше с жирными соусами сочетать наименее жирное мясо. В принципе, лучше делать шашлык из нежирного мяса, отказаться от свиной шеи или очень жирный баранины. Хорошо подойдет курица или индейка. Шашлык из бедренной части этих птиц будет не менее вкусен, чем свиной. А еще он будет менее вреден для сердечно-сосудистой системы, так как курица и индейка все же диетические сорта мяса.