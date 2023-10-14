Может ли вздутие живота быть признаком рака?

Вздутие живота — состояние, которое обычно расценивается как неопасное. Однако бывает и так, что по нему пытаются разгадать наличие опухоли системы пищеварения. Может ли вздутие живота быть симптомом рака, aif.ru рассказал врач высшей категории, д. м. н., заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян.

Само по себе вздутие живота как диагностика рака не оценивается. Но важно понимать, что бывает так, когда действительно оно становится одним из числа многих признаков, указывающих на развитие онкопроцесса в разных органах. Например, оно может появляться, если опухоль в брюшной полости растет и начинает давить на окружающие органы и системы, в том числе и кишечник.

Надо выделить тот факт, что вздутие живота — неспецифический симптом, возникающий по целому ряду причин — газообразование, непереносимость некоторых продуктов, стресс и другие. Поэтому при появлении вздутия живота не надо сразу паниковать и ставить себе диагноз «рак».

Но и игнорировать его тоже не стоит. Если на фоне вздутия начинают развиваться и такие симптомы, как потеря веса, боли в области живота, изменения аппетита как в сторону повышения, так и ухудшения, изменения стула, надо обязательно обращаться к врачу. Кроме онкологического заболевания, это могут быть и другие, не менее неприятные состояния. Так что лучше вовремя провести диагностику, чтобы вовремя приступить к лечению. Ведь даже рак, обнаруженный на более ранних стадиях, дает лучшие прогнозы. Так что важно не избегать специалиста, а проконсультироваться с ним — только врач сможет очно определить причину проблемы и поставить диагноз.