Может ли повыситься давление от духоты в квартире?

В жару и духоту не только у гипертоников, но и у здоровых людей может повыситься давление. Это связано с нехваткой кислорода в воздухе, которая и приводит к негативным последствиям. Как пережить летний период с хорошим самочувствием, разбираемся с aif.ru.
Почему в жару поднимается давление?
У организма от повышенной температуры стресс. Именно поэтому, в кровь выбрасывается больше гормона стресса кортизола и адреналина. Вкупе они вызывают спазм сосудов и усиливают работу сердца.
«У пожилых людей, у тех, кто страдает вегетососудистой дистонией может начаться состояние, близкое к самой настоящей панической атаке, становится трудно дышать, сердце “выскакивает” из груди, в ногах слабость», — рассказывает КП.ру врач-психоэндокринолог Наталья Гридасова.
От духоты в квартире тоже может подняться давление, ведь воздух нагревается, не проветривается, соответственно, эффект такой же как и в жару на солнце.
Как помочь себе в жару?
Врач рекомендует практиковать медитации, йогу и ушу. Кроме того, следует помнить, что даже просто подержать руки под прохладной водой — это поможет давлению мягко снизится. Еще успокаивает массаж затылка и воротниковой зоны. При частом сердцебиении можно закрыть глаза и в течение минуты несильно надавить на глазные яблоки.
Еще важно принимать назначенные препараты, которые нормализуют артериальное давление. Пропускать их летом опасно, ведь инсульты летом случаются как раз на фоне сильной жары и непринятых лекарств.
«Не забывайте и про антикоагулянты (средства, разжижающие кровь). У большинства сердечников и гипертоников эти лекарства — в обязательной схеме приема. В жару мы много жидкости теряем с потом, кровь становится гуще, выше риск образования тромбов», — напоминает КП.ру кардиолог Тамара Огиева.
Также помимо лекарств хорошо иметь при себе спазмолитик, то есть средство, снимающее спазмы сосудов и мышц и успокоительные средства.