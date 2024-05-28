Может ли лопнуть глаз?

До 70−80 процентов информации об окружающем мире человек получает благодаря зрению. Глаз — это хрупкий, чувствительный и довольно уязвимый орган. Человек на протяжении жизни может столкнуться с ухудшением зрения, различными заболеваниями глаз, воспалением, травмами зрительного органа. Может ли глаз лопнуть — в материале aif.ru.
На этот вопрос ответила офтальмохирург Инна Швайликова:
— Из-за травмы может случиться проникающее ранение глазного яблока, например, может быть рванная рана, может произойти вдавление глазного яблока в полость черепа, но от внутреннего давления, как шарик лопается, — чего многие боятся, — глаз лопнуть не может. То есть любое воздействие происходит извне. Любое внешнее воздействие на глаз может привести к его травматизации.
Как объяснила врач, человек видит не глазом, а мозгом.
Все эти органы и составляют наш зрительный анализатор или зрительную систему.
«Если поврежден зрительный нерв и произошла его атрофия, то глаз видеть не будет. Но если произошла травма, и мы можем сохранить глаз как орган, то его либо ушивают, ушивают рану и глаз сохраняют. Может, конечно, произойти уменьшение его в размерах, но стараются всегда сохранить глаз как орган. Если это сделать невозможно, тогда проводят энуклеацию (удаление) глаза и устанавливают протез. Современные протезы очень качественные и порой их сложно отличить от второго здорового глаза», — уточнила Инна Швайликова.
По мнению практикующего офтальмохирурга, для достижения наилучшего результата и для сохранения зрения любые ситуации, связанные с травмами глаза, должны решаться оперативно, в ближайшие сутки, а лучше — часы.