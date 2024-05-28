Может ли лопнуть глаз?

«Если поврежден зрительный нерв и произошла его атрофия, то глаз видеть не будет. Но если произошла травма, и мы можем сохранить глаз как орган, то его либо ушивают, ушивают рану и глаз сохраняют. Может, конечно, произойти уменьшение его в размерах, но стараются всегда сохранить глаз как орган. Если это сделать невозможно, тогда проводят энуклеацию (удаление) глаза и устанавливают протез. Современные протезы очень качественные и порой их сложно отличить от второго здорового глаза», — уточнила Инна Швайликова.