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15:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Может ли двухдневный отпуск совпасть с выходными?

Минтруд разъяснил, можно ли предоставлять сотруднику двухдневный оплачиваемый отпуск исключительно в выходные дни.

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Источник: Агентство «Москва»

Работодателю, который предоставляет сотруднику двухдневный оплачиваемый отпуск исключительно в выходные дни, грозит штраф, предусмотренный статьей 5.27 КоАП РФ. Такое разъяснение дает Минтруд в своем письме от 07.12.18 № 14−2/ООГ-9754.

В соответствии с ТК РФ, работник может разделить отпуск на части; например, взять только два дня отпуска. Но это возможно только в том случае, если работодатель согласен на деление отпуска. При этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ).

Как отмечают в Минтруде, начало отпуска может приходиться на выходной и (или) нерабочий праздничный день. Например, когда отпуск предоставляется с субботы по среду (то есть захватывает рабочие дни). Если работник берет только два дня оплачиваемого отпуска, то в таком случае эти дни не должны полностью совпадать с выходными.

Какой штраф может грозить работодателю за нарушение?

Предоставление отпуска исключительно в выходные дни влечет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 5.27 КоАП. За это может может последовать наказание в виде:

  • предупреждения или штрафа от 1 000 до 5 000 рублей — для должностных лиц;
  • штрафа от 1 000 до 5 000 рублей — для ИП;
  • штрафа от 30 000 до 50 000 рублей — для организаций.

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