Может ли аллергия развиться во взрослом возрасте?

Вероятность развития пищевой аллергии у детей в четыре раза выше, чем у взрослых, однако с возрастом у них есть шансы перерасти ее.
При этом существует риск появления пищевой аллергии во взрослом возрасте, даже если ничего подобного не было в детстве. Редакция Science Alert рассказала, как со временем может появиться чувствительность к аллергенам и к каким из них она возникает чаще всего.
Что такое пищевая аллергия?
Пищевая аллергия — это иммунная реакция с участием иммуноглобулина (IgE). Его антитела играют важную роль в возникновении аллергических реакций.
Симптомы пищевой аллергии, которые не опосредованы IgE, обычно являются отсроченными реакциями и называются пищевой непереносимостью или гиперчувствительностью.
Симптомы пищевой аллергии могут включать в себя крапивницу (появление на коже волдырей от бледно-розового до багрового цвета), затрудненные глотание и дыхание, учащенное сердцебиение, рвоту, головокружение, низкое кровяное давление или асфиксию (кислородное голодание).
Пищевая аллергия, опосредованная IgE, может быть опасной для жизни, поэтому всем взрослым с этим недугом следует проконсультироваться с врачом, чтобы знать, какие действия предпринимать при приступе.
Существует три вида пищевой аллергии, связанной с IgE.
1. Клещевая аллергия на мясо
Аллергия на мясо клещей, также называемая синдромом α-Gal или аллергией на мясо млекопитающих, представляет собой аллергическую реакцию на альфа-1,3-галактозу, или сокращенно α-Gal.
Аллергия, опосредованная IgE, возникает после повторных укусов клещей. Когда их слюна попадает в организм, вырабатываются антитела к α-Gal.
Повторный укус клеща может вызвать пожизненную аллергию на красное мясо, молочные продукты, желатин животного происхождения, добавляемый в мармелад, отпускаемые по рецепту лекарства и пищевые добавки, содержащие желатин (некоторые антибиотики, витамины и другие добавки).
2. Аллергия на фруктовую пыльцу
Аллергия на фруктовую пыльцу, называемая синдромом пыльцевой пищевой аллергии, представляет собой IgE-опосредованную аллергическую реакцию.
Наиболее аллергенной считается пыльца таких деревьев, как береза, кипарис, японский кедр, латекс, травы и амброзии. Их пыльца может вступать в перекрестную реакцию с фруктами и овощами, включая киви, бананы, манго, авокадо, виноград, сельдерей, морковь и картофель, а также с некоторыми травами, такими как тмин, кориандр, фенхель, перец и паприка.
Реакция на пыльцу и фрукты варьируется от покраснения кожных покровов и зуда до затрудненного дыхания и анафилаксии (она может затруднять и останавливать дыхание, вызывает отек языка, что также затрудняет и останавливает дыхание).
3. Пищевая аллергия, связанная с питанием и физическими нагрузками
Во время тяжелых физических нагрузок желудок вырабатывает меньше кислоты, из-за чего проницаемость кишечника резко увеличивается. Это означает, что небольшие молекулы в кишечнике с большей вероятностью проникают через мембрану в кровь. К ним относятся молекулы пищи, которые вызывают реакцию IgE.
Если у человека уже есть IgE-антитела к продуктам, съеденным перед тренировкой, то риск возникновения реакций пищевой аллергии повышается. Эта аллергия называется пищевой аллергией, вызванной физическими нагрузками, с симптомами, варьирующимися от крапивницы и отеков до затрудненного дыхания и анафилаксии.
К продуктам, из-за которых может возникать аллергия после тяжелых тренировок, относятся мясо, яйца, молоко, орехи, виноград и сельдерей.
Вне зависимости о того, как может проявляться аллергия, следует обратиться к специалисту (терапевту или аллергологу), чтобы выявить точные причины возникновения недуга и возможные варианты купирования приступов.
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Анна Морозова