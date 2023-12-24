Может быть простая речь или анекдот: Россиянам рассказали, как произнести новогодний тост и не опозориться

По её словам, тост должен быть ярким, искренним, атмосферным и запоминающимся моментом праздника. В первую очередь она рекомендует определиться с темой выступления, записать основные идеи и придумать форму выступления. Это может быть простая речь, анекдот со смыслом, притча или стихотворение — всё зависит от фантазии и смелости. Причём важно установить контакт со слушателями: встав в главный момент, нужно сделать маленькую паузу, посмотреть на собравшихся и улыбнуться.

Это важно, чтобы люди почувствовали вашу искренность и внимание. Если в вашем тосте есть возможность для взаимодействия, не стесняйтесь вовлекать слушателей в своё мероприятие. Можете задать какой-нибудь риторический вопрос, попросить что-то сделать: похлопать, встать, поднять бокалы. Это создаст интерактив и доверительную и праздничную атмосферу.

Ксения Чернова. Тренер по речи.

Кроме того, важно говорить громко, торжественно, не торопясь, чётко и осознанно, подчёркивая ключевые слова и фразы. Также можно использовать разные интонации, что поможет передать эмоциональность и уверенность. В целом при подготовке лучше постараться учесть особенности собравшихся, не забыв об интересных фактах и достижениях товарищей.

Чернова добавила, что при произнесении тоста важно сохранить атмосферу праздника и радости, добавив юмора и личных историй, что создаст расслабляющую и доверительную атмосферу, так как Новый год — время радости, позитива и надежды. Эксперт советует постараться поддержать оптимистическую и светлую атмосферу, чтобы люди забыли о своих повседневных проблемах. Самой простой формулой идеального тоста будет: рассказать про прошлое — прийти в настоящее — смотреть в будущее.

Так, после обращения к собравшимся рекомендуется сделать небольшой экскурс в прошлое, указав на то, что остаётся в уходящем году. Далее — настоящее время и то, какими все стали благодаря пережитому. За итогами должны следовать планы на будущее и пожелания. Эксперт также привела конкретный пример.

«Коллеги! Уходящий год можно назвать годом свершений. Мы вместе проделали большую работу на благо нашей компании (здесь кратко перечисляем победы и достижения). Мы стали большой, дружной командой, творческой семьёй, которой по силами преодолеть любые бури и цунами. Каждый из сидящих за этим столом внёс свой неоценимый вклад в успех нашего предприятия (здесь можно отметить особо отличившихся сотрудников и их свершения). Впереди нас ждёт насыщенный и плодотворный год (тут обозначаем планы на будущее)», — пояснила Чернова.