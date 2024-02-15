«Мозг с попкорном»: почему людям так сложно сосредоточиться

По словам специалистов, соцсети снабжают людей новой информацией, уведомлениями и развлечениями. Все это способствует выработке дофамина, гормона радости. Он как бы вознаграждает мозг и побуждает человека и дальше продолжать цикл поиска стимулов. Со временем постоянная потребность в Интернете и быстрое переключение между задачами может привести к ощущению психологического дискомфорта или к чувству, будто мозг «скачет по кругу», поскольку он изо всех сил пытается сохранить концентрацию внимания на одном деле в течение длительного периода.