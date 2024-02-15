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«Мозг с попкорном»: почему людям так сложно сосредоточиться

Рассредоточение усилилось с появлением социальных сетей.
Источник: Freepik

«Мозг с попкорном» — это метафора, объясняющая многозадачность в цифровом мире. Термин в 2011 году придумал Дэвид М. Леви, профессор Информационной школы Вашингтонского университета (США) и автор книг «Осознанные технологии» и «Нет времени думать». По его словам, сейчас дизайн наиболее часто используемых приложений отлично подходит для отвлечения внимания. Об этом пишет The Guardian.

Леви объясняет, что мозг современного человека сильно привык к непрерывному цифровому «тявканью» — звукам уведомлений, рекламе, бессмысленному контенту. Это все имитирует быстрый темп жизни.

Феномен мозга с попкорном усилился за последние два десятилетия в связи с быстрым развитием социальных сетей. Согласно одному из исследований, время сосредоточения на одном занятии за 20 лет сократилось с двух с половиной минут до 47 секунд.

По словам специалистов, соцсети снабжают людей новой информацией, уведомлениями и развлечениями. Все это способствует выработке дофамина, гормона радости. Он как бы вознаграждает мозг и побуждает человека и дальше продолжать цикл поиска стимулов. Со временем постоянная потребность в Интернете и быстрое переключение между задачами может привести к ощущению психологического дискомфорта или к чувству, будто мозг «скачет по кругу», поскольку он изо всех сил пытается сохранить концентрацию внимания на одном деле в течение длительного периода.

Чтобы помочь себе быть более сосредоточенным, клинический психолог Дэниел Глейзер советует установить время, в которое можно отложить все технические устройства. Будет полезным также отключить уведомления на телефоне и отнести его в другую комнату, чтобы не было соблазна взять гаджет в руки.

Ранее ученые рассказали, почему зависимость от телефонов не лучше алкоголизма.

Анна Морозова