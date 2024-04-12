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Московские специалисты начали применять лазер при реставрации памятников архитектуры

Московские реставраторы начали применять в своей профессиональной практике систему лазерной очистки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Источник: РИА "Новости"

«Пока лазер использовался в экспериментальном режиме, но уже хорошо зарекомендовал себя при работе с различными материалами: камнем, деревом, металлом, керамикой и чугуном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лазерная система позволяет расчищать поверхности без механического и химического воздействия и при этом показывает хорошие результаты в сравнении с альтернативными методами.

«Одна из задач реставраторов — не просто сохранить исторический облик объекта, но и сделать это максимально щадящим способом. Для этого они продолжают искать новые методы и технологии. Что-то появляется в ходе эксперимента, что-то удается подсмотреть в других сферах и адаптировать для работы с памятниками, но всегда огромную роль в появлении таких методик играет инициатива самих реставраторов. В случае с лазером это результат симбиоза опыта, энтузиазма и упорства. Ведь прежде, чем начать применять его на объектах, специалистам предстояло сделать множество проб, изучить режимы и убедиться в его эффективности. Зато сейчас эффективность лазера уже продемонстрирована при реставрации таких памятников архитектуры, как церковь Петра и Павла на Новой Басманной и старообрядческая колокольня на ул. Бауманская», — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.