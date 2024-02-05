«Мосфильму» — 100 лет. Как начинался «Голливуд на Потылихе»

Для многих из нас слово «Мосфильм» — синоним советского (и российского) кино. Порой кажется, что все отечественные фильмы были сняты исключительно на этой киностудии. Более того, без «Мосфильма» уже невозможно представить культурный ландшафт Москвы, да и России в целом. Как и с Кремлем, и с Московским университетом возникает чувство, что «Мосфильм» был всегда.