Морская или речная. Токсиколог Кутушов объяснил, какая рыба безопаснее

И фермерская, и морская, и речная рыба содержат в себе огромное количество бактерий, убить которых можно только при соблюдении всех надлежащих санитарных норм. Поэтому я бы рекомендовал с большой осторожностью употреблять блюда из сырой рыбы, внимательно проверять как обрабатывалась рыба, которую вы едите, покупать рыбу только в надежных местах, то есть тех, где есть санитарно-ветеринарные лаборатории для проверки продукции, а они есть на больших рынках, в сетевых супермаркетах.