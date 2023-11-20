Мороз или болезнь? Врач объяснил, как узнать, есть ли аллергия на холод

С наступлением холодов кожа краснеет и трескается, а вы чувствуете себя всё хуже? Возможно, у вас просто аллергия на холод! Как отличить нормальную человеческую реакцию на наступление холодов от заболевания? Об этом aif.ru рассказал к. м. н., доцент кафедры педиатрии Сеченовского университета, врач-педиатр, пульмонолог, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский.

Как проявляется холодовая аллергия?

Аллергия — это патологически сильная реакция иммунной системы в ответ на какие-то раздражители. Аллергия на холод — это особый тип аллергической реакции, при которой низкая температура является провоцирующим фактором. Причем реакция начинает проявляться при температуре 5 градусов и в ветреную погоду.

Симптомы холодовой аллергии развиваются чаще в следующем порядке:

краснота (покраснение);

зуд;

припухлость (отёк);

лихорадка;

общая слабость;

охриплость голоса;

Потом может появиться одышка, тошнота, головокружение, шум в ушах и даже судороги.

Холодовая крапивница — красная сыпь, зуд, жжение на открытых участках (и может быть на слизистых).

Холодовой дерматит — красные элементы на открытых участках — трескаются, покрываются корочкой и шелушатся. Проходят через 6−12 часов.

В чем причина холодовой аллергии?

Причина аллергии на холод — нарушение функции иммунной системы организма. Существует много факторов, которые приводят к сбою в работе иммунной системы. Поэтому очень важно «оценивать и следить за своим иммунитетом» до начала проблемного сезона.

Механизм развития аллергии на холод очень сложный, но важным элементом является изменение в системе микроциркуляции крови. В местах воздействия провоцирующих факторов (холода) кровоток замедляется, организм воспринимает эти участки как воспаление, и в месте воспаления в ткани попадает большое количество воспалительных клеток и медиаторов, которые там застревают, пропитывают ткань. И потом при любом контакте с провоцирующим фактором реализуется клиника холодовой аллергии.

Кто в зоне риска?

Холодовой аллергии особенно подвержены дети: их кожа более тонкая и обильнее кровоснабжается, а на холоде капилляры спазмируются (сужаются), и начинается воспалительный процесс. Симптомы аллергии проявляются через какое-то время после контакта с холодом — например, после того, как ребенок потрогал холодные предметы или выпил холодные напитки/еду.

Также холодовая аллергия чаще возникает у лиц, имеющих в анамнезе (история болезни — прим. ред.) герпес, диабет, заболевания щитовидной железы, распространенный кариес, и у тех, кто недавно перенес серьезное ОРВИ (зимой актуален грипп). Кроме того, рискуют получить аллергию на холод люди с выраженными нарушениями функции вегетативной нервной системы. Слишком сухая кожа — тоже фактор риска, так как на морозе сухость усиливается. ⠀

Как узнать, есть ли у вас аллергия на холод?

В первую очередь расскажите врачу все симптомы: когда появляется покраснение или сыпь, при какой температуре. Опишите, чем спасаетесь, с какого возраста началось, есть ли у родственников такие же симптомы. Лучше все это записать на отдельный листок, чтобы на приеме не вспоминать, и передать доктору, а он задаст уточняющие вопросы.

Чаще пациент приходит к врачу без признаков аллергического процесса. В этом случае врач может провести провокационный тест. Кусок льда кладется на предплечье (это считается самым информативным способом визуальной оценки). Если через короткое время после нанесения льда на кожу появляются покраснения и отечность, можно сказать, что у этого пациента аллергия на холод.

Также в диагностику входят: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови; идентификация криоглобулин-сенсибилизированных лимфоцитов; кожные пробы (для исключения сопутствующей аллергии).

В анализах крови может быть эозинофилия и повышен IgE. Но при легких степенях все анализы в норме. А тяжелая холодовая аллергия чаще протекает у аллергиков, значит, в анализах и так будут изменения.

Как лечить аллергию на холод?

Консультируемся с врачом, но к врачу идем или с симптомами, или хотя бы делаем фото «как это было». Лечение такое же, как при стандартной крапивнице. В крайних случаях делается аутолимфоцитотерапия — переливание своей же крови. Для детей требуется 5−6 процедур — эффект высокий! Кстати, работает и при других видах аллергии.

Как не допустить развития аллергии на холод?