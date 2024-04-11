Моложавость и почерк. Врач раскрыла необычные ранние признаки Паркинсона

Сегодня отмечается День борьбы с болезнью Паркинсона. А как ее заподозрить как можно раньше? Об этом aif.ru рассказала заведующая неврологическим отделением Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Оксана Погорельцева:
— Если у родственников были какие-то экстрапирамидные заболевания, к которым относится болезнь Паркинсона, то обязательно при первых появлениях дрожи или скованности в руке следует обращаться к неврологу для уточнения диагноза.
Уменьшение почерка, или микрография, напрямую может говорить о дебюте болезни паркинсонизма. Наблюдается скованность в кисти, сложность написания каких-либо материалов, подписи, а также значимое уменьшение размера букв и изменение почерка. Он становится более мелким, но размашистым, угловатым и плохочитабельным.
Неочевидным симптомом может быть гипомимия, или ослабление мимики лица, — пациенты обращают на себя внимание тем, что лицо очень молодое, не соответствующее паспортному возрасту.
Еще один симптом — это брадикинезия, замедленность движений. Часто встречается нарушение походки — пациент идет мелкими частыми шагами, есть ощущение, что он прилипает к полу. Также началу болезни Паркинсона свойственны латеропульсия — непроизвольное отклонение тела в сторону и пропульсия — непреодолимое ускорение движения туловища при ходьбе вперед. Больному бывает трудно начать идти и также трудно остановиться.
Лечение зависит от возраста — более молодым пациентам назначается одна группа препаратов, а пожилым, старше 70 лет, рекомендован подбор более «тяжелой артиллерии» — противопаркинсонических препаратов или титрование дозы. В любом случае подбор терапии при болезни Паркинсона — это длительный процесс, он всегда сопровождается динамическим наблюдением невролога и иногда неоднократной сменой препаратов.
Очень часто болезнь Паркинсона путают с различными формами нейродегенеративных заболеваний, поэтому обязательно проведение МРТ подкорковых ядер головного мозга с контрастным усилением для того, чтобы исключить проблему в тех структурах, которые поражаются при развитии болезни Паркинсона.