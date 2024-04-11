Моложавость и почерк. Врач раскрыла необычные ранние признаки Паркинсона

Еще один симптом — это брадикинезия, замедленность движений. Часто встречается нарушение походки — пациент идет мелкими частыми шагами, есть ощущение, что он прилипает к полу. Также началу болезни Паркинсона свойственны латеропульсия — непроизвольное отклонение тела в сторону и пропульсия — непреодолимое ускорение движения туловища при ходьбе вперед. Больному бывает трудно начать идти и также трудно остановиться.