Молоко перестали обвинять в повышении холестерина

К такому выводу пришли ученые из Австралии, Новой Зеландии и Великобритании, статья которых опубликована в International Journal of Obesity.
Ряд предыдущих исследований показали противоречивые результаты по поводу того, как именно молоко и молочные продукты влияют на здоровье взрослых людей. Так, некоторые данные говорят о том, что регулярное потребление молока и жирных молочных продуктов повышает уровень холестерина в крови — а это, в свою очередь, ведет к сердечно-сосудистым и обменным заболеваниям, таким как ожирение и диабет. В то же время другие исследования показали, что молоко и молочные продукты с низкой жирностью, наоборот, снижают риск подобных болезней.
Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи решили не опираться на противоречивые, допускающие разночтения факторы, например на самостоятельные оценки уровня потребления молока. Вместо этого ученые исходили из того, что люди с генетическим вариантом, позволяющим им усваивать лактозу (молочный сахар), скорее всего, пьют больше молока, чем остальные. Верность этого предположения была подтверждена в ходе метаанализа данных о генетике, здоровье и образе жизни почти двух миллионов человек, информация о которых хранится в британском Биобанке.
В итоге ученые установили, что у людей с генетически обусловленной хорошей переносимостью лактозы уровни общего, «плохого» и «хорошего» холестерина в крови ниже, чем у тех, кто молока не пьет.
При этом, хотя у тех, кто регулярно пьет молоко, индекс массы тела и процент жировой ткани в организме выше, чем у тех, кто этого не делает, риск ишемической болезни сердца у них оказался на 14% ниже.
«Такие результаты позволяют предположить, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний ограничивать потребление молока не нужно», — делают вывод исследователи.