Молоко перестали обвинять в повышении холестерина

Ряд предыдущих исследований показали противоречивые результаты по поводу того, как именно молоко и молочные продукты влияют на здоровье взрослых людей. Так, некоторые данные говорят о том, что регулярное потребление молока и жирных молочных продуктов повышает уровень холестерина в крови — а это, в свою очередь, ведет к сердечно-сосудистым и обменным заболеваниям, таким как ожирение и диабет. В то же время другие исследования показали, что молоко и молочные продукты с низкой жирностью, наоборот, снижают риск подобных болезней.