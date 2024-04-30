Молодильной — респект: почему клубника улучшает внешность

Ирина Купцова отмечает, что клубника, как и цитрусовые, относится к псевдоаллергенам — в основном реакция на них возникает только при чрезмерном употреблении. Истинная аллергия на клубнику у людей бывает, но это редкое явление. Она возникает вне зависимости от количества съеденной ягоды. Таким людям клубника противопоказана. А вот к псевдоаллергии Ирина Купцова советует относиться спокойно, несмотря на то что она вызывает реакции, внешне похожие на аллергические. Продукт можно попробовать повторно через некоторое время, но в меньшем количестве. Таким образом постепенно подбирается нужная «доза».