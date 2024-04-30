Молодильной — респект: почему клубника улучшает внешность

Сезон клубники в России начинается во второй половине мая. Диетологи и аллергологи не советуют увлекаться ароматным лакомством раньше этого срока. Лучшими считаются ягоды, выращенные на приусадебных участках. Однако правильно выбрать качественный продукт можно и в магазине. Каким образом клубника улучшает внешность, почему не стоит бояться аллергии и за что эту ягоду ценили в Голливуде — в материале «Известий».
Медь, кобальт, молибден
Одна из самых популярных ягод полюбилась россиянам благодаря естественной сладости, приятному вкусу и низкокалорийности. Гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко подчеркивает, что клубника содержит всего 41 ккал на 100 г продукта.
— В этой ценной ягоде много жидкости, имеются пищевые волокна, а также углеводы (фруктоза и сахароза). Клубника является источником аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, витамина К. Среди минералов стоит отметить высокое содержание кремния (330% суточной нормы), кобальта (40%) меди (12,5%), молибдена (14,3%), калия (6,4%).
Эксперт поясняет, что витамин С является важным антиоксидантом, способствует усвоению железа, улучшает работу иммунной системы. Всего лишь 8−10 плодов могут посоревноваться с апельсином по содержанию витамина С. Кремний нужен организму для синтеза коллагена, здоровья кожи и суставов, поэтому клубнику можно назвать ягодой красоты. А кобальт входит в состав витамина В12 и участвует в метаболизме фолиевой кислоты.
Врач — аллерголог-иммунолог клиники «Будь здоров» Ирина Купцова одними из главных компонентов клубники, доказывающими ее пользу, считает фолаты и фенольные соединения, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Ягода является отличным источником магния, фосфора и кальция.
Аллергия не страшна
Анастасия Тимощенко отмечает, что ягода не рекомендована детям до трех лет, особенно с поливалентной аллергией (реакцией на несколько различных аллергенов). Эксперт не советует злоупотреблять клубникой и тем, у кого имеются заболевания желудочно-кишечного тракта. Ягода за счет высокого содержания фруктозы может вызвать вздутие и даже диарею.
— Наиболее чувствительными к употреблению клубники считаются пациенты с синдромом раздраженного кишечника, функциональным вздутием на фоне кишечных инфекций, а также при функциональной диарее, — комментирует эксперт.
Ирина Купцова отмечает, что клубника, как и цитрусовые, относится к псевдоаллергенам — в основном реакция на них возникает только при чрезмерном употреблении. Истинная аллергия на клубнику у людей бывает, но это редкое явление. Она возникает вне зависимости от количества съеденной ягоды. Таким людям клубника противопоказана. А вот к псевдоаллергии Ирина Купцова советует относиться спокойно, несмотря на то что она вызывает реакции, внешне похожие на аллергические. Продукт можно попробовать повторно через некоторое время, но в меньшем количестве. Таким образом постепенно подбирается нужная «доза».
Как выбирать клубнику
Диетолог-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт подчеркивает важность именно сезонных ягод — клубника, которая продается весной и летом, по пользе значительно превосходят ту, что была на прилавках зимой.
— Покупать и хранить ягоды (а также фрукты и овощи) лучше с плодоножкой — так они долго «продержатся» в свежем виде, не теряя аромата. Не покупайте плоды со скидкой. Вялая на вид и помятая клубника дома быстро покроется плесенью, и ваша экономия будет бесполезной, — комментирует Кристина Войт.
Слишком светлые плоды, с точки зрения диетолога-консультанта, не насытились полезными веществами и не созрели до конца, поэтому вкус и польза этих ягод весьма сомнительны.
— Раннюю ягоду предпочтительнее употреблять в ограниченном количестве. Бледный цвет и отсутствие аромата может быть косвенным признаком наличия в купленной клубнике нитратов, — дополняет аллерголог-иммунолог.
Однако и перезрелые ягоды тоже не рекомендуются — они способны вызывать более выраженные проявления псевдоаллергии, подчеркивает Купцова. Поэтому важна «золотая середина».
— Не стоит заблуждаться, что клубника, купленная на модном рынке, полезнее той, что продают в бюджетном магазине. Самая лучшая та, которая проделала наименьшее расстояние от грядки до вашего стола. При дальней транспортировке клубнику неоднократно опрыскивают множеством химикатов, чтобы она дольше хранилась, — предостерегает Кристина Войт.
Проточная вода или длительное замачивание не спасут от «химии», поэтому не исключены пищевые отравления. Ягода — не банан, у нее нет кожуры, защищающей от прямого попадания химикатов и бактерий на плод, рассуждает эксперт.
Кристина Войт советует женщинам в среднем съедать 250−300 г свежих или запеченных фруктов и ягод, а мужчинам — 300−400 г. Клубнику, как и другие плоды, не следует есть на ночь и утром натощак.
Не стоит употреблять в пищу ягоду, которая лежит на прилавке более двух-трех дней, а хранить клубнику нужно в холодильнике. Лакомство отлично сочетается с молочными и кисломолочными продуктами, ее можно добавлять в кашу или йогурт.
Голливудская улыбка
Популярность клубники такова, что эта ягода издавна окутана мифами. Например, считается, что лакомство прекрасно осветляет зубы. Однако научного подтверждения этот лайфхак не находит. Врач-стоматолог общей практики, преподаватель Алексей Антипенко отмечает, что ни клубника, ни какая-либо другая ягода не способны отбеливать зубы, потому что осветление эмали — это сложный химический процесс.
— При использовании профессиональных стоматологических систем образуется так называемый атомарный кислород, который окисляет «застрявшие» в эмали красящие продукты. В результате зубы приобретают тот оттенок, который имелся у человека с 6 по 14 лет, то есть в период прорезывания постоянных зубов. Эта максимальная белизна, данная нам от природы, — результат сочетания родительских генов, — разъясняет эксперт.
Миф об отбеливающих свойствах клубники родился в актерской среде. Дело в том, что в этой ягоде содержатся органические кислоты (щавелевая и салициловая), которым придавали особое значение в 20−30-х годах прошлого столетия в Голливуде.
— В пору перехода от немого кино к звуковому, а от черно-белого к цветному нужно было чем-то удивлять зрителя. В те годы профессиональных технологий отбеливания еще не существовало. Но выяснилось, что если обрабатывать зубы органическими или неорганическими кислотами, то получается весьма недурной, хотя и недолгий, эффект, — рассказывает эксперт.
Сначала кинематографисты широко применяли неорганическую ортофосфорную кислоту. Потом выяснилось, что для наведения красоты годятся и более щадящие органические кислоты. Этих соединений много в ягодах и цитрусовых (особенно лимонах и мандаринах).
— Сияющего эффекта голливудской улыбки удавалось достичь из-за того, что растворялся верхний слой эмали, пропитанный красящими пигментами, а зубы непосредственно после процедуры, из-за потери минералов, становились белоснежными и начинали искриться, как снег в морозный зимний день.
Свойства эмали таковы, что она через некоторое время восстанавливает свой состав благодаря процессу реминерализации. Это, по словам врача, происходит благодаря ротовой жидкости — смешанной слюне. Но в результате восстановления минералов эмаль вновь темнеет. Так что голливудским звездам приходилось повторять процедуру не один раз. Поскольку возможности для восстановления верхнего слоя зубов не безграничны, эмаль актеров практически полностью растворялась после участия в нескольких кинолентах.
Однако нашим соотечественникам не стоит опасаться любимой ягоды — содержащаяся в ней кислота не очень сильная.
— По народным рецептам толченую ягоду смешивают с зубной пастой, чтобы погасить активность кислоты. Разрушение эмали будет минимальным, поэтому ничего страшного не произойдет, но и особого эффекта от такого «отбеливания» тоже не имеет смысла ждать, — предостерегает эксперт.
По словам Антипенко, в ходе манипуляций с клубникой в основном удается убрать так называемую органическую пленку, которая в большей степени состоит из гликопротеидов слюны (сложных белков). В этом образовании — живые и мертвые бактерии, разнообразные клетки, остатки пищи, а также красящие вещества из кофе, чая, соков и других продуктов. Воздействие на саму эмаль практически минимально, поэтому наибольший результат, которого, возможно, удастся достичь любителям клубники, — осветление на один тон.
— Это практически не воспринимаемая нашим зрением величина, поэтому на эффект обратит внимание лишь человек с очень острым зрением. Для сравнения: с помощью профессионального оборудования и наиболее щадящих систем можно осветлить зубы минимум на три тона, — поясняет врач.
Если говорить о сахаре, который содержится в клубнике, то опасаться кариеса или других проблем не имеет смысла, успокаивает эксперт. А вот чистить зубы лучше не раньше чем через 20−30 минут после того, как довелось полакомиться ягодой.