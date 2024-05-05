Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодежь вступает в ряды фурри: что это за движение и насколько оно опасно для детей

Современная молодежь готова подхватить новый тренд — игру «Фурри». «Тело человека, а голова зверя» — именно так можно описать увлечение подростков, которое вызывает у родителей спорную реакцию. О том, какую опасность несет новый тренд и как оградить ребенка от плохого влияния, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Источник: Reuters

В чем заключается новый тренд — фурри

По словам психолога Татьяны Барановой, фурри — это типичная субкультура, в которой участвуют в основном подростки. Участников сообщества объединяет любовь к созданию и воплощению своих собственных персонажей с чертами зверей. Но порой увлечение подталкивает их к странному поведению: подростки не просто рисуют и изготавливают костюмы и маски, но и подражают поведению животных.

— В новое сообщество попадают либо творческие дети, не имеющие иного способа для самовыражения, либо ребята, не нашедшие близких по духу людей. Одиночество, ощущение неприятия со стороны сверстников, а также отсутствие доверительных отношений в семье становятся главным фактором того, почему молодежь вступает в ряды фурри, — рассказала специалист.

Безобидное и довольно творческое увлечение современных подростков неспроста вызвало резонансную реакцию. Родители боятся, что их дети попадут под чье-то влияние, а так как вся коммуникация участников сообщества осуществляется в Сети, проконтролировать общение и действия ребенка бывает невозможно, отметила психолог.

— Некоторые подростки действительно заигрываются. Если одни шьют костюмы зайцев или выходят на улицу в маске кошки, то другие начинают имитировать поведение животных, что само по себе нельзя назвать нормой, — заметила собеседница «ВМ».

«Нет понимания внутри семьи»: что делать, если ребенок попал в плохую компанию.

Что делать, если ребенок увлекся фурри

По мнению психолога, очевидно, что подростки, ассоциирующие себя с новым движением и ставшие его частью, ищут общения.

— Игра «Фурри» стала своего рода новым способом убежать от реальности и найти для себя комфортную, поддерживающую среду. Как правило, в принимающем, лояльном сообществе нуждаются подростки в периоды сложных переходных возрастов, — пояснила Баранова.

Эксперт предупредила, что попытка родителей силой запретить подростку носить пушистый костюм с ушками может закончиться еще большим разладом в семье.

Ребенок окончательно закроется и погрузится в виртуальный мир.

— Чем больше недопонимания между родителем и ребенком, тем в большей опасности находится подросток. Ему требуются поддержка и принятие. Если он не получает этого дома, то пойдет искать любовь во внешней среде, но шанс попасть «не к тем» и оказаться под дурным влиянием очень велик, — подчеркнула Баранова.

Психолог посоветовала по возможности поддержать ребенка в его увлечении и при этом стать участником процесса. Только так родителям удастся понять, что творится в жизни подростка: с кем он общается и как проводит время.

— При этом заботу нельзя путать с родительским диктатом. Подростки должны иметь самостоятельность и при этом ощущать поддержку и принятие со стороны значимых взрослых. Некоторые дети всего лишь хотят получить внимание, но порой не осознают риск своих действий, — считает специалист.

Она также порекомендовала родителям вместо критики и категоричных запретов говорить о собственных чувствах и спрашивать о том, что переживает ребенок.

По мнению эксперта в сфере образования Дениса Бикбаева, нельзя спорить с тем, что фурри-сообщества оказывают влияние на мировоззрение подростков. Но увлеченность персонажами животных с человеческими чертами может стать переходным этапом взросления, способом проявить себя и найти круг общения.

— Сложности начинаются там, где ребенок не получает тепла и заботы от близких. Ответственность родителей и школы в данном случае — не упустить момент и обращать внимание на психологическое состояние ребенка и его потребности, — заключил эксперт.