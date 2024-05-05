Молодежь вступает в ряды фурри: что это за движение и насколько оно опасно для детей

— Чем больше недопонимания между родителем и ребенком, тем в большей опасности находится подросток. Ему требуются поддержка и принятие. Если он не получает этого дома, то пойдет искать любовь во внешней среде, но шанс попасть «не к тем» и оказаться под дурным влиянием очень велик, — подчеркнула Баранова.