Молодая кожа. Врачи назвали средства, предупреждающие старение

«Что неплохо для кожи — это микротоки. Сложно с ними сделать что-то плохое. Но в то же время у них есть доказанная научная эффективность. Они улучшают кровообращение, микроциркуляцию и лимфоотток. RF-лифтинг дома я бы не рекомендовала. А мягкие варианты, как например, дарсонваль, почему бы и нет, особенно у людей с проблемной кожей».