Молодая кожа. Врачи назвали средства, предупреждающие старение

В эфире программы «О самом главном» Александр Мясников и приглашенная в студию эксперт врач-косметолог высшей категории Наталия Николаева рассказали, какая косметика может называться антивозрастной.
Одна из теорий старения сегодня, пояснили медики, связана с бактериями кожи, так называемым микробиомом. Есть версия, что от того, как функционирует этот микробиом, зависят гладкость и тонус кожи, а также способность ее удерживать влагу.
Есть триада бактерий, способствующая молодости и красоте кожи, Они живут, как правило, там, где хорошая водно-липидная мантия, базирующаяся на кожном сале, остатках роговых веществ и поте.
«Именно она дает ту кислую среду, на которой прекрасно живут правильные бактерии, которые не дают коже стареть быстро», — пояснила косметолог.
При этом не нужны какие-то сложные средства для поддержания этой мантии. Николаева отметила, что отличным средством, которое сегодня подзабыто, для такой цели является колд-крем, активно использовавшийся нашими бабушками.
«Это очень популярное средство, его придумал еще Гален во втором веке нашей эры. Он смешал масло, воск и розовую воду. Почему он хорош? Потому что после умывания, при котором мантия снимается, ее надо восстановить. Этому способствуют тоники, термальная вода, спреи. Они помогают восстанавливать кислую среду. И также надо наносить правильные уходовые продукты. Колд-крем становится отличным средством для обладательниц сухой или нормальной кожи».
Причем сделать колд-крем легко можно самому. Для этого надо взять кокосовое масло, масло шиповника, пчелиный воск, отвар ромашки, глицерин и эфирное масло розы. Воск следует растопить на водяной бане, масла смешать в отдельной емкости, подогреть глицерин и отвар ромашки, все смешать с воском и маслами аккуратно и добавить пару капель эфирного масла розы, когда смесь остынет. Хранить крем надо в холодильнике 2 недели.
Еще один вид косметики, который стоит положить в косметичку — средства с антиоксидантами.
«Тут вступает в дело другая теория старения — свободно-радикальная», — пояснила Николаева. Мясников же добавил, что «мы не стареем, а ржавеем фактически, так как окисляемся».
Сегодня есть много разных средств с антиоксидантами. Например, витамин С — кремы, сыворотки с аскорбиновой кислотой. Прекрасным вариантом становится витамин Е в косметике.
«Есть и коэнзим Q10 — отличный антиоксидант, простой и недорогой, но всегда работает. И витамин А, который дает регенерацию кожи, но кроме регенерации, он еще и антиоксидант, защищающий клеточные мембраны», — пояснила косметолог.
Конечно же в anti-age косметичке обязательно должен быть солнцезащитный крем, который помогает создать на коже барьер от воздействия солнечной радиации. «Два самых больших фактора нашего старения — это солнце и сигареты. И никуда вы от этого не денетесь», — заявил Мясников.
Помогут ли домашние гаджеты в борьбе за молодость?
Сегодня есть богатое разнообразие таких аппаратов. Но действенны ли они? Надо разбираться в каждом конкретном случае.
«Что неплохо для кожи — это микротоки. Сложно с ними сделать что-то плохое. Но в то же время у них есть доказанная научная эффективность. Они улучшают кровообращение, микроциркуляцию и лимфоотток. RF-лифтинг дома я бы не рекомендовала. А мягкие варианты, как например, дарсонваль, почему бы и нет, особенно у людей с проблемной кожей».
Но при этом порекомендовала в любом случае поначалу посоветоваться со специалистом.
«Самый лучший девайс — это кубик льда из холодильника», — добавил Мясников.
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