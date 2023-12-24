Молитва блаженной Матроне Московской. Как попросить святую о помощи?

Считается, что Матрона Московская помогает всем. Блаженная старица прожила долгую жизнь — она застала Революцию 1917 года и две мировых войны. Православные христиане верят, что до сих пор Матрона Московская помогает в разрешении проблем, даже когда надежды на счастливый исход уже нет. «Лента.ру» выяснила, кто такая Матрона Московская, почему ее так чтят верующие и какие молитвы обращены к этой святой.

Кто такая Матрона Московская

Матрона Дмитриевна Никонова родилась, по разным данным, в 1881, 1883 или 1885 году в селе Себино Тульской губернии в крестьянской семье. Она была младшей из четырех детей — родители сначала хотели отдать Матрону в приют, так как бедная семья боялась «не потянуть» четвертого ребенка. Однако этому, как считается, помешало чудо.

Мать приняла этот сон за знак свыше и отказалась отдавать ребенка, несмотря на то, что дочь родилась слепой. Практически сразу после рождения Матроны стало ясно, что на свет появился особенный ребенок.

Считается, что в возрасте семи лет у Матроны открылся дар провидения и исцеления — девочка могла читать мысли, предсказывать стихийные и политические бедствия. Из-за этого у дома Никоновых всегда была большая очередь из больных, желающих исцеления, и тех, кому нужен был совет или утешение.

В 1925 году Матрона Московская переехала в Москву — после революции она осталась без крова, кроме того, святая понимала, что в атеистическом СССР у ее братьев, вступивших в партию, могут быть проблемы из-за глубоко верующей сестры. Своего дома у нее не было никогда — всю жизнь Матрона скиталась по родным и знакомым, попутно исцеляя и утешая всех, кто ее просил.

Считается, что Матрона Московская предсказала начало Великой Отечественной войны еще в 1939 году. Она сказала:

В военные годы к Матроне приходили родственники солдат, чтобы узнать, живы ли те, кто воюет на фронте. Святая якобы могла незримо присутствовать на полях сражений и молитвой помогать солдатам.

Последним приютом блаженной старицы стала Сходня (сейчас это микрорайон города Химки Московской области), Матрона поселилась у родственницы и продолжала принимать толпы людей.

Предание гласит, что о своей кончине Матрона знала за три дня — она успела завершить важные дела и дать ряд распоряжений.

Матрона Московская почила 2 мая 1952 года, по желанию святой ее похоронили на Даниловском кладбище. Еще при жизни старица предсказывала, что в будущем люди продолжат толпами приходить к месту ее погребения и каждому она даст утешение.

Те, кто знаком с жизнеописанием Матроны Московской, верят, что даже спустя много лет к святой можно обратиться за помощью и она не откажет в утешении. В связи с этим было составлено множество молитв, обращенных к Матроне Московской, на разные случаи жизни.

исцеление от тяжелой болезни и облегчение неизлечимого недуга;разлады в семье, несчастная любовь;финансовые трудности, потеря работы;любые другие жизненные неудачи.

Избранной Богом от младенческих пелен и даром прозорливости, чудотворения и исцеления благодатию Духа Святаго одаренной, блаженной старице Матроне, нетленным венцем от Господа на Небеси увенчанной, соплетаем и мы, православнии, на земли венец похвальный из песней духовных, ты же, блаженная мати, приими сие от наших сердец благодарных, и яко имущая дерзновение пред Господем, от всяких нас бед, скорбей, болезней и козней вражиих избавиви, да с любовию поем ти: Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Ангел во плоти в рождестве твоем явилася еси на земли; аще и без телесных очес узрелася еси от всех, но Господь, умудряяй слепцы и праведных любяй, просвети духовная очеса твоя, да явишися предвидящая будущая, яко настоящая, и от всяких многообразных болезней страждущих исцеляющая. Мы же за сие зовем ти, мати, таковая: Радуйся, от младенчества Богом избранная; Радуйся, благодатию Духа Святаго от пелен осиянная. Радуйся, дарованием чудотворения измлада наделенная; Радуйся, премудростию от Бога свыше одаренная. Радуйся, телесных очес лишенная, очесы душевными просвещенная; Радуйся, паче зрящих и мудрецов века сего Богом умудренная. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Видяще иерей и людие предстоящии при крещении твоем исшедый из святыя купели столп аки пара и обоняюще благоухание велие в храмине при сем, познаша тя праведницу, дарованную от Бога на земли, и прославиша Бога, творящаго дивная и преславная в людех Своих, ангельскою песнию: Аллилуиа.

Разум имея свыше просвещенный, крестивый тя иерей Божий позна, яко чадо, крещаемое от него, есть сосуд Божия благодати, и тя младенца свята нарече. От нашего же усердия приносим ти похвалы сия: Радуйся, чадо, Богом дарованное; Радуйся от святыя купели благодатию Святаго Духа облагоуханная. Радуйся, крестившим тя священнослужителем Божиим от рождения твоего святою нареченная; Радуйся, крестом святым на теле твоем Богом запечатленная. Радуйся, даром чудотворения от Бога прославленная на земли; Радуйся, венцем неувядаемым от Господа увенчанная на Небеси. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Силою Вышняго в младенчестве святая со одра своего к иконам святым преношашеся, радующися, яко со други своими, и лепетом уст своих славящи Бога, навыкшаго из уст младенец совершати хвалу Себе, чистым сердцем поющи Ему: Аллилуиа.

Имущи от Бога дар прозорливости, от рождения лишенная телесных очес, духовными открытыми очесы предрекала еси людем будущая, яко настоящая, терпящи насмешки и поругания от родных и близких, слышащих сия; от верных же приими сицевая: Радуйся, дивная прозорливице; Радуйся, невидимых и далече сущих неложная предсказательнице. Радуйся, пророческим дарованием от Бога наделенная; Радуйся, даром сим многая утешавшая. Радуйся, за исцеление болящих ничесоже от них взимавшая; Радуйся, насмешки и укорение за сие без ропота терпевшая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Буря недоумения и смятения обыде мя, како возмогу восхвалити и прославити житие святыя праведницы, аще не Господь, дивный во святых Своих, молитвами блаженныя старицы вразумит мя, да воспою Ему и аз за сие хвалебную песнь: Аллилуиа.

Слышавше людие от тебе, мати Матроно, предсказания о имеющих с ними в житии быти, стекахуся к тебе с недоуменьми, скорбьми и печальми своими и, утешение и совет благоразумен приимше, благодарным сердцем зовут ти: Радуйся, заблуждений и недоумений наших добрая вразумительнице; Радуйся, печалей наших утолительнице. Радуйся, скорбей наших утешительнице; Радуйся, благочестия учительнице. Радуйся, благая безсребренице; Радуйся, недугов всяческих прогонительнице. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Боготечная звезда явилася еси, мати блаженная Матроно, в стольном граде Москве, яко странница, не имущая зде пребывающаго града, с места на место иное преселялася еси, приносящи недоумевающим вразумление, страждущим ослабу, больным, исцеление, да благодарственно зовут Богу: Аллилуиа.

Видевше обильную реку чудес и исцелений, от тебе истекающую Божиею благодатию: хромым хождение, разслабленным и на одре лежащим исцеление, бесноватым от духов злобы освобождение, устремишася к тебе, мати, яко к источнику чудес неисчерпаемому, страждущии и болящии и напоишася обильно; утешении же и исцелении, умиленным сердцем возопиша тебе: Радуйся, праведнице, от Бога нам низпосланная; Радуйся, целительнице, вся недуги наша исцеляющая. Радуйся, душеполезными советы нам помогающая; Радуйся, вся наша сомнения и недоумения скоро разрешающая. Радуйся, бесов от человек страждущих изгоняющая; Радуйся, на путь правый, к Богу ведущий, наставляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Проповедник святости и праведности жития твоего, блаженная, явися святый отец Иоанн Кронштадтский, повелевая верующим людем в храме разступитися и пропустити к нему юную отроковицу Матрону, именуя ю смену свою и осьмый столп России. И прославиша Господа слышавшии о сем, возглашающе Ему небесную песнь: Аллилуиа.

Возсияваше в сердцах неведущих Бога и грехи многими прогневляющих Его, молитвами твоими, свет благодати Божия, и, видяще чудеса, тобою совершаемая, обращахуся ко Господу, ублажающе блаженную старицу сими славословии: Радуйся, чудесы твоими Бога прославляющая; Радуйся, величие Бога и славу Его в них нам открывающая. Радуйся, души неверующих к Богу обращающая; Радуйся, сердца, неверием помраченная, светом Божиим просвещающая. Радуйся, покаянию и заповедем Божиим нас научающая; Радуйся, прославляти и благодарити за вся Господа нас вразумляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Хотя спасти творение Свое в последняя сия времена, егда вся сила вражия, за отступление от Бога и нераскаянность во многочисленных гресех, воста на творение Божие, посылает милосердный Господь в грешный мир угодников Своих, таковая бо подвижница и молитвенница явися блаженная старица Матрона. Прославим же милосердие Божие к нам, грешным, благодарно поюще Ему: Аллилуиа.

Новую и дивную дарова Господь людем российским заступницу, молитвенницу, целительницу и ходатаицу за них к Богу по отшедших от мира сего старцех Оптины пустыни, святых Льве, Макарии и Амвросии, и святем праведнем Иоанне Кронштадтстем, подвизая всех угоднице Своей, блаженной старице Матроне, воспевати сице: Радуйся, спасения нашего к Богу ходатаице; Радуйся, о прощении грехов наших Судии Праведнаго умилостивительнице. Радуйся, святых храмов и монастырей усердная посетительнице; Радуйся, безпомощных и безнадежных больных и обидимых низпосланная Богом покровительнице. Радуйся, с силами бесовскими и козньми их непрестанная воительнице; Радуйся, безкровная мученице Христова, злейшаго мучителя, диавола, победительнице. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Странное чудо бысть неверующим и неразумным, како слепая может видети и знати не точию настоящая, но и будущая, не ведяху бо силы Божия, в немощи человечестей совершаемыя, ни еже пети Богу: Аллилуиа.

Вся бывши святая в Бозе, аще телом и в мире сем грешнем пребываше, многими верными и неверными, благочестивыми и нечестивыми бяше всегда окружаема, никогоже без участия и утешения отрину от себе, терпящи от многих досаждения и обиды, гонения, скорби и укорения, не сетующи о сем, но за вся благодарящи Бога, понуждающи нас терпеливо нести крест свой. Мы же приносим ей благохваления таковая: Радуйся, многия скорби и болезни за исцеление недужных претерпевшая; Радуйся, в борьбе со духи нечистыми все житие свое проводившая. Радуйся, от злых людей за сие хождения лишившаяся; Радуйся, в молитве усердной непрестанно пребывавшая. Радуйся, на кулачке склонившися, и тако седяши почивавшая; Радуйся, бодрствующи духом, вся нощи в молитве проводившая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Всякия скорби и болезни претерпела еси, мати Матроно, непрестанно борющися с силами тьмы, изгоняющи их от одержимых нечистыми духи, изобличающи козни и коварства их, и никогдаже пороптала еси, до самыя смерти помогающи страждущим, болящим и скорбящим, выну поющи Господу Богу, укрепляющему тя силою Своею: Аллилуиа.

Ветии многовещаннии не возмогут достодолжно постигнути данных Богом тебе свыше даров благодати Духа Святаго и описати и прославити всю святость жития твоего и чудеса, силою Божиею тобою совершаемая. Тем паче како мы слепотствующая духовными очами можем постигнути судьбы Божия, на тебе совершаемыя, и грешными усты нашими воспети и прославити тя, блаженная мати? Но хотяще, по слову псалмопевца, хвалити Бога во святых Его, водвизаеми сердечною любовию к тебе, дерзаем на сие похваление и зовем ти: Радуйся, нищая духом, яко таковых есть Царство Небесное; Радуйся, узким и тернистым путем шествовавшая. Радуйся, яко птица небесная, с места на место пролетавшая; Радуйся, аще и птицы небесныя гнезда имут, ты же храмины, ниже сокровищ себе на земли не стяжавшая. Радуйся, яко Сыну Божию, не имевшему где главу подклонити, уподобилася еси на земли; Радуйся, яко с Ним ныне в обителех райских вселилася еси на Небеси. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Спасти хотящи многия люди от страданий телесных и душевных недуг, вся нощи проводила еси, праведнице Божия, в молитве коленопреклоненно, просящи помощи и укрепления у Господа нашего Иисуса Христа, в земнем странствии Своем преклонявшаго колена в молитве пред Отцем Небесным, поющи со Ангелы Ему: Аллилуиа.

Стена и покров была еси при жизни, блаженная мати, всем к тебе в нуждах и скорбех прибегающим, но и по смерти не престала еси ходатайствовати пред Богом о людех, с верою приходящих к тебе. Услыши, благая мати, ныне и нас, многогрешных, скорбьми, болезньми и многими печальми одержимых, и потщися на помощь к нам святыми своими молитвами, умилостивляющи благоутробнаго Господа о всех, к тебе вопиющих: Радуйся, теплая за нас Богу молитвеннице; Радуйся, усердная о нас, грешных, к Богу предстательнице. Радуйся, болезни и скорби терпети благодарно нас вразумляющая; Радуйся, мысли благия в недоумениих наших на сердце нам полагающая. Радуйся, молитвою твоею спастися нам помогающая; Радуйся, далече телом от тебе сущих, но от души усердно тебе призывающих не оставляющая. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Пение неземное, ангельское слышаши ныне, мати честная Матроно, еще на земли живущи сподобившаяся, невидимо окружающим, беседовати со Ангелы небесными. Научи и нас, недостойных, како подобает славити Бога, в Троице почитаемаго, Отца и Сына и Святаго Духа, Емуже непрестанно на Небеси воинства небесная велегласно поют: Аллилуиа.

Светозарным светом сияет житие твое, блаженная старице Матроно, освещающе мрак многосуетнаго мира сего, и влечет к себе души наша, да озарятся и они хотя малою лучею благодати Божия, и возмогут проити богоугодно скорбный и тесный жизненный путь, и достигнути врат Царствия Божия, идеже ты, мати, ныне, веруем, вселилася еси. Услыши глас тебе зовущих: Радуйся, светильниче Божий, нас и по смерти просвещаяй; Радуйся, бисере честный, блистанием святыни твоея нас озаряяй. Радуйся, светом дел твоих добрых в православии нас укрепляющая; Радуйся, цвете благовонный, Духом Святым души наша облагоухаяй. Радуйся, яко все житие твое свято и праведно; Радуйся, яко и смерть твоя пред Богом честна. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

Благодать Божию обильно еще от пелен восприяла еси, мати блаженная, сия же выну пребысть с тобою по вся дни: ты же недуги исцеляла еси, бесов изгоняла еси, невидимая и далече сущая предсказующи и на спасение всех наставляющи. Веруем несомненно, яко по смерти благодать сия наипаче пребывает с тобою, сего ради припадающе молимся: не лиши и нас, еще странствующих на земли, помощи твоея и заступления, просящи Господа помиловати и спасти всех, усердно Ему возносящих во святых храмех наших торжественное пение: Аллилуиа.

Поюще чудеса твоя, мати Матроно, восхваляем Бога, даровавшаго тебе благодать таковую, и с пророком Давидом псаломски вопием, правым бо подобает похвала: Радуйся, яко Господь любит праведники; Радуйся, яко Господь умудряет слепцы. Радуйся, яко хранит Господь вся любящия Его; Радуйся, яко Господь благоволит в людех Своих. Радуйся, яко Господь волю боящихся Его сотворит и молитву их услышит и спасет их; Радуйся, яко восхвалятся преподобнии во славе и возрадуются на ложах своих. Радуйся, блаженная старице Матроно, предивная чудотворице.

О блаженная мати, услыши ныне воспеваемое тебе хвалебное пение и моление, обещавшая и по смерти слышати вопиющих к тебе, и испроси у Спасителя нашего Господа Иисуса Христа грехов наших прощения, христианския кончины жизни нашея и добраго ответа на Страшнем Судищи Его, да и мы со всеми помилованными Богом сподобимся в селениих райских славити Святую Троицу красным пением: Аллилуиа.

О блаженная мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

О блаженная мати Матроно, душею на небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи, и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония и грехопадения, имиже мы от юности нашея даже до настоящаго дне и часа согрешихом, да твоими молитвами получивше благодать и велию милость, прославим в Троице Единаго Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульския процветение и града Москвы преславное украшение, восхвалим днесь, вернии. Сия бо света дневнаго не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления обогатися. Пресельница же и странница на земли бывши, ныне в чертозех небесных Престолу Божию предстоит и молится о душах наших.

Земли Тульския прозябение, града Москвы ангелоподобная воительнице блаженная старице Матроно. От рождения в слепоте телесней до конца своих дней пребывшая. Но от Бога щедро духовное зрение приявшая, прозорливице и молитвеннице. Наипаче дар исцеления болезней стяжавшая. Помогай всем с верою к тебе притекающим и просящим в болезнех душевных и телесных, радосте наша.

К служению Христову от чрева матерня предызбранная, праведная Матроно, стезею скорбей и печалей шествующи, твердую веру и благочестие явивши, Богу угодила еси. Темже, почитающе память твою, молим тя: помози и нам в любви Божии пребывати, старице блаженная.

Величаем тя, святая праведная старице Матроно, и чтем святую память твою, ты бо молиши о нас Христа Бога нашего.

После кончины Матроны Московской ее могила на Даниловском кладбище стала популярным местом паломничества. В марте 1998 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Даниловском кладбище были обретены мощи святой старицы. Их перенесли в Данилов монастырь, а на месте захоронения блаженной старицы построили часовню.

Через год состоялось торжественное причисление старицы к лику местночтимых святых. В 2004 году Матрону Московскую причислили к лику общецерковных святых.

Православная церковь вспоминает святую старицу четыре раза в году.