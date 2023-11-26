Могут ли вырасти счета за ЖКУ из-за нерадивых соседей?

Если ваша управляющая компания заявила, что расходы на содержание общедомового имущества будут больше, потому что часть жильцов не передают показаний счетчиков расхода электричества, то не удивляйтесь, это законно. Более того, из-за нерадивых соседей управляющие компании обязаны увеличить счета, объясняет член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, директор УК «Кристалл» Елена Камнева.

Это очень актуальный вопрос, напрямую связанный с добросовестностью по отношению к соседям и банальной платежной дисциплиной! — говорит эксперт. — Ответственность за индивидуальное потребление лежит на собственнике, а за коммунальные расходы на содержание общедомового имущества — на управляющих компаниях или ТСЖ. При отсутствии индивидуальных показаний потребления энергоресурсов гражданам начисляют в начале по среднему показателю, а затем по нормативу (как правило, это больше). При расчете потребления на весь дом учитываются переданные показания, а потом за тех, кто не передал данные, прибавляется норматив. Общая сумма, которую и предъявляет к оплате ресурсоснабжающая организация, в результате получается больше, и управляющие компании обязаны учесть это в виде увеличенных коммунальных расходов. Если бы все собственники вовремя и добросовестно снимали показания индивидуальных приборов учета, то коммунальные расходы на содержание общедомового имущества стремился бы к нулю, что доказывают различные контрольные мероприятия.