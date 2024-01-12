Могут ли отпечатки пальцев быть не уникальными?

Исследование, проведенное с помощью искусственного интеллекта, опровергло представление о том, что каждый отпечаток пальца человека уникален. Если эти выводы подтвердятся, они станут прорывом в криминалистике и помогут расследовать тысячи нераскрытых дел. Об этом открытии сообщается на сайте Колумбийского университета (США, Нью-Йорк).

Что за исследование?

В сообществе криминалистов общепризнанным фактом является то, что отпечатки разных пальцев одного и того же человека имеют уникальный рисунок и не могут быть сопоставлены. Поэтому, если преступник оставил на разных местах преступления отпечатки своих разных пальцев, то эти эпизоды трудно связать между собой.

Гейб Го, студент бакалавриата инженерного факультета Колумбийского университета, решил выяснить, есть ли связь между разными отпечатками пальцев одного и того же человека. Он начал исследование в 2021 году, когда обучался на первом курсе. Го загрузил в компьютер, использующий систему искусственного интеллекта, изображения примерно 60 тысяч пар отпечатков пальцев, взятых из общедоступной базы данных правительства США. В одних случаях отпечатки принадлежали двум разным пальцам рук одного человека, а в других — разным людям.

Искусственный интеллект смог определить пары отпечатков пальцев, принадлежащие одному и тому же человеку. Точность выводов компьютера достигла 77%.

«Наше главное открытие заключается в том, что отпечатки с разных пальцев одного и того же человека имеют большое сходство; эти результаты справедливы для всех комбинаций пальцев, даже с разных рук одного и того же человека», — говорится в статье Го и его коллег, опубликованной в Science Advances.

Публикация статьи с результатами исследования стало большой проблемой. Го и его коллеги отправили работу в авторитетный журнал судебной экспертизы, но через несколько месяцев получили отказ. Анонимный эксперт-рецензент и редактор пришел к выводу, что «хорошо известно, что каждый отпечаток уникален», и поэтому невозможно обнаружить сходство, даже если бы отпечатки принадлежат одному и тому же человеку.

Однако авторы исследования продолжили настаивать на том, что результаты их работы заслуживают внимания научного сообщества и должны быть обнародованы. «Обычно я не оспариваю редакторские решения, но это открытие было слишком важным, чтобы его игнорировать. Если эта информация перевесит чашу весов, то я полагаю, что нераскрытые дела могут быть возобновлены и даже невинные люди могут быть оправданы», — заявил один из авторов работы, профессор инженерии в Колумбийском университете Ход Липсон.

После долгих размышлений статья наконец была принята к публикации Science Advances.

Как искусственный интеллект определил отпечатки пальцев одного человека?

Одним из проблемных моментов исследования стало то, что его авторы не знали, какую именно закономерность выявил искусственный интеллект, связывая отпечатки пальцев одного человека. Это стало одной из причин отклонения результатов работы научным сообществом.

Между тем, авторы исследования пришли к выводу, что искусственный интеллект выявил новый вид криминалистического маркера, который ранее не замечали судмедэксперты.

«Искусственный интеллект не использовал “мелочи”, которые представляют собой ответвления и конечные точки гребней отпечатков пальцев — паттерны, применяемые при традиционном сравнении отпечатков пальцев, — сказал Го. — Вместо этого использовалось что-то другое, связанное с углами и кривизной завитков и петель в центре отпечатка».

В чем еще важность открытия?

Авторы работа предоставили доказательства, что искусственный интеллект одинаково успешно находил пары отпечатков пальцев представителей разных полов и рас, чьи образцы были доступны. Однако они осознают потенциальные искажения в данных и признают тот факт, что нужно провести более тщательную проверку с использованием большего объема данных, прежде чем применять полученные выводы в криминалистике.

По словам профессора Липсона, исследование важно еще и тем, что оно выявило большой научный потенциал искусственного интеллекта.

«Многие люди думают, что искусственный интеллект на самом деле не может делать новых открытий — что он просто извергает знания. Но это исследование является примером того, как даже довольно простой искусственный интеллект, учитывая довольно простой набор данных, которым научное сообщество располагало годами, может дать информацию, которая десятилетиями ускользала от экспертов. Еще более захватывающим является тот факт, что студент бакалавриата, не имеющий никакого опыта работы в криминалистике, может использовать искусственный интеллект, чтобы успешно опровергнуть широко распространенное мнение в целой области», — заявил Липсон.

Профессор уверен, что совсем скоро мы столкнемся со взрывом научных открытий, сделанных неспециалистами на основе искусственного интеллекта.