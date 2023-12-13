Могут ли дать сдачу с подарочного сертификата?

Обязан ли продавец вернуть остаток на сертификате?

Уточним: речь идет о ситуациях, когда потребитель больше не заинтересован в услугах продавца и просит вернуть разницу деньгами.

Юрист объяснила, что подарочный сертификат — это аванс за товар или услугу, которые приобретут в будущем. Неважно, кто будет приобретать — покупатель или тот, кому он подарит сертификат. Удерживать этот аванс у себя продавец не может — ни целиком, ни остаток после покупки. Расчет подарочным сертификатом ничем не отличается от расчета наличными: если покупатель передает продавцу сумму, превышающую стоимость покупки, последний должен дать ему сдачу. То есть, заплатив сертификатом на тысячу рублей за товар стоимостью двести рублей, покупатель вправе требовать разницы. Эта позиция поддержана Роспотребнадзором со ссылкой на Закон РФ «О защите прав потребителей» (ст. 23.1) и на практику Верховного Суда РФ — он признал, что сертификат «сгореть» не может, так как выступает в роли предоплаты.

Есть ли ситуации, когда продавец законно может отказать в возврате денег по сертификату?

В обычных условиях такой ситуации возникнуть не может, однако продавец может не иметь возможности исполнить обязательство по возврату из-за независящих от него обстоятельств — форс-мажора. К таким ситуациям закон относит, например, стихийные бедствия или объявление военного положения. Вместе с тем, по словам Маныловой, такие обстоятельства только «переносят» исполнение обязательств, а не отменяют его: как только ситуация стабилизируется, продавец все равно должен удовлетворить требования покупателя.

В какой форме должна быть возвращена сдача?

Законодатель не сформулировал четких правил по этому поводу, в связи с чем эксперт рекомендует руководствоваться следующей логикой: «Человек, которому подарили сертификат, вряд ли достоверно знает, каким образом даритель за него платил. Но право покупателя требовать возврат неиспользованной суммы и обязанность продавца ее возвратить совершенно точно не находятся в зависимости от формы расчета. Покупатель вправе выбирать, как ему удобнее получить средства: наличными или на счет банковской карты — в последнем случае нужно предоставить продавцу свои реквизиты. Да, Роспотребнадзор рекомендует в случае оплаты сертификата картой при возврате денег за него указывать реквизиты карты в заявлении, однако это всего лишь рекомендация», — объяснила Манылова.

Что делать, если продавец отказывает в сдаче?

Необходимо составить претензию о возврате денежных средств и обратиться с ней в магазин. «Конкретных требований к форме претензии закон не устанавливает, но есть ряд правил, которых стоит придерживаться. Нужно обязательно указать наименование продавца, его реквизиты и адрес, ФИО держателя сертификата с указанием всех контактных данных. В основной части нужно описать обстоятельства, при которых в возврате сдачи было отказано: когда держатель совершил покупку, на какую сумму, каков был номинал сертификата, идентифицирующие его данные, например номер. В просительной части заявить требования о возврате разницы между стоимостью товара и номиналом сертификата в конкретной сумме и указать предпочтительный способ возврата», — посоветовала юрист. Важный совет: для убедительности можно сослаться на позицию Верховного Суда РФ из определения от 16.03.2022 № 307-ЭС21−16004: «денежные средства, полученные при реализации подарочных карт, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими лицами в будущем».

В претензии также можно указать срок, в который держатель карты ждет ответа или возврата денег: «Прошу ответить на претензию либо возвратить денежные средства в течение десяти дней с момента получения претензии». Документ нужно составить в двух экземплярах. При вручении лично один экземпляр — продавцу, один — обратно держателю с указанием ФИО и должности получателя и даты получения, оттиском печати организации.