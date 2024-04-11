Моем чисто. Дерматолог рассказала, почему опасно умываться мылом

Еще один популярный вариант мыла — дегтярное. Любовь к нему перешла к нам все от тех же бабушек. Его часто относят к категории медицинских вариантов. Представляет собой мыло с содержанием березового дегтя. Он считается натуральным антисептиком, считается, что отличается высокими дезинфицирующими и антибактериальными свойствами. Тут стоит понимать, что кожа имеет собственный биоциноз — это колонии полезных микроорганизмов, обеспечивающих невидимую защиту для кожи. И если этот биоциноз нарушается, могут начаться проблемы. Использование же мыла любого вида приводит к тому, что нарушается этот баланс микрофлоры кожи. И если на руках это не так критично (и то, в идеале после мытья рук стоит наносить увлажняющий крем), то для кожи лица может отличаться не самыми позитивными эффектами.