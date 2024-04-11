Моем чисто. Дерматолог рассказала, почему опасно умываться мылом

Умываться мылом: казалось бы, самая простая и доступная гигиена. Ведь это продукт подручный, всегда на виду и используется для мытья рук — значит, и для лица подойдет. Так считают многие. Врачи же столь оптимистичную точку зрения не разделяют. Можно ли умываться мылом и к чему это может привести, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.
Нет, мылом умываться не стоит. Это щелочная среда, что для кожи всегда плохо. Опираться на опыт наших бабушек, которые могли использовать хозяйственное или дегтярное мыло для красоты, не стоит. Во-первых, у них не было других вариантов ухода за собой. Во-вторых, у них был другой образ жизни, настроение, питание.
Туалетное мыло представляет собой мыльную основу с различными добавками — это могут быть антисептики, антибактериальные компоненты, вытяжки трав
Да и вообще, хозяйственное мыло, как понятно из названия, совсем не косметический продукт. Сегодня это вид мыла с содержанием жирных кислот и больших доз щелочей. Его pH 11−12. Тут стоит обратиться к таким данным:
- для сухой кожи характерен pH 3−5,2;
- для нормальной — 5,2−5,7;
- для жирной — 5,7−7,5.
Кроме того, в хозяйственном мыле может быть и соль, которая сушит и вытягивает воду, что для кожи крайне вредно.
Еще один популярный вариант мыла — дегтярное. Любовь к нему перешла к нам все от тех же бабушек. Его часто относят к категории медицинских вариантов. Представляет собой мыло с содержанием березового дегтя. Он считается натуральным антисептиком, считается, что отличается высокими дезинфицирующими и антибактериальными свойствами. Тут стоит понимать, что кожа имеет собственный биоциноз — это колонии полезных микроорганизмов, обеспечивающих невидимую защиту для кожи. И если этот биоциноз нарушается, могут начаться проблемы. Использование же мыла любого вида приводит к тому, что нарушается этот баланс микрофлоры кожи. И если на руках это не так критично (и то, в идеале после мытья рук стоит наносить увлажняющий крем), то для кожи лица может отличаться не самыми позитивными эффектами.
К чему может привести?
На фоне пересушивания может развиться себорейный дерматит. Это хроническое заболевание воспалительного характера, когда из-за повышения выработки и выделения сального секрета (а это обязательно произойдет, если вы будете пересушивать кожу мылом — она будет стараться восполнить баланс), а также из-за более активной деятельности липофильных дрожжеподобных грибов заболевание поражает зоны, где находится наибольшее количество сальных желез. Проявляется высыпаниями разного размера, покраснениями на коже разных тонов, сухостью и шелушением, а также зудом.
Когда можно?
Есть ситуации, когда косметологи допускают использование дегтярного мыла. Его обычно назначают при демодекозе. Это поражение кожи на фоне активизации паразита — клеща рода Демодекс, обитающего в сальных железах и волосяных фолликулах.
Но такое лечение должен прописывать врач, и оно проходит под его контролем. Использование дегтярного мыла в такой ситуации — это лечение, а не постоянная гигиена.