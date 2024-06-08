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Многозадачность женщин назвали мифом

Выполнять несколько задач одновременно трудно для обоих полов.

Источник: Reuters

Результаты исследования, проведенного психологами из Аахенского университета (Германия), опубликованы в журнале PLOS ONE.

Многозадачность — параллельное выполнение нескольких не связанных между собой дел в течение ограниченного времени. Это требует быстрого и частого переключения внимания с одной задачи на другую, что связано с гораздо большей когнитивной нагрузкой, чем последовательное выполнение этих задач. В ситуации многозадачности активно задействованы рабочая память, скорость обработки информации, способность к пространственной ориентации, мышление.

Существует популярный стереотип, что женщины справляются с многозадачностью значительно лучше мужчин.

Чтобы проверить, верно ли такое представление, исследователи сравнили способности к многозадачности у представителей обоих полов. Для этого была проведена серия экспериментов с участием группы мужчин и группы женщин. В каждую группу входило по 48 человек. В ходе некоторых экспериментов участникам нужно было одномоментно распределять свое внимание между двумя различными заданиями, связанными с буквами или числами.

Другие эксперименты предполагали, что внимание между заданиями будет переключаться последовательно. Часть участников выполняла только одно задание (контрольная группа). Психологи при этом измеряли скорость реакции и оценивали точность выполнения заданий, сравнивая результаты, показанные «многозадачниками» и контрольной группой.

В итоге ученые пришли к выводу, что никакой разницы между полами в том смысле не существует — и для женщин, и для мужчин ситуация многозадачности одинаково тяжела и дискомфортна. И у тех, и у других в совершенно равной мере страдали и скорость реакции, и точность выполнения заданий, когда мозгу приходилось параллельно решать две разные проблемы.