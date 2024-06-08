Многозадачность женщин назвали мифом

В итоге ученые пришли к выводу, что никакой разницы между полами в том смысле не существует — и для женщин, и для мужчин ситуация многозадачности одинаково тяжела и дискомфортна. И у тех, и у других в совершенно равной мере страдали и скорость реакции, и точность выполнения заданий, когда мозгу приходилось параллельно решать две разные проблемы.