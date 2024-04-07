«Много скрытой соли»: врач Павлова посоветовала относиться к сыру как к десерту

— Лучше воспринимать этот продукт как десерт. Например, пармезан. Его же не едят кусками, а тоненько трут и посыпают блюда или едят маленькой ложечкой, — рассказала эксперт.
Врач добавила, что переедание пармезана может навредить здоровью, поскольку он содержит почти 17 тысяч конечных продуктов гликирования, тогда как организм способен «справиться» лишь с 15 тысячами.
Павлова указала, что наименее калорийный и безопасный сыр — это тот, который похож на творог. Такой сыр эксперт посоветовала добавлять к низкобелковой пище, например, диетическому йогурту на завтрак, заключила врач в своем Telegram-канале.
В свою очередь врач-диетолог Вероника Неудахина напомнила, что сбалансированный завтрак со сложными углеводами, с белками и полезными жирами способствует появлению чувства бодрости. Эксперт посоветовала потреблять на завтрак такие продукты, как мясо, творог, яйца и сыр.