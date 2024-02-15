Многие дикие кошки различают голоса знакомых и незнакомых им людей

«Проведенные нами наблюдения показали, что и львы, живущие в крупных группах сородичей, и прочие кошачьи, ведущие одиночный образ жизни, способны различать голоса знакомых и незнакомых людей. Это говорит о том, что подобные “социальные” характерны не только для коллективных видов животных, что нужно учитывать при изучении их поведения», — заявила профессор Оклендского университета Дженнифер Вонк, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за тем, как представители 10 различных видов диких кошек, в том числе львы, тигры, гепарды и менее крупные кошачьи из Азии, Северной Америки и Африки, реагировали на звуки голоса знакомых и незнакомых им людей. Ученых интересовало, различалась ли скорость и сила реакции животных на звуки голоса в разных ситуациях и контекстах.
Для проведения этих опытов ученые подготовили набор записей голосов хранителей двух зоопарков в штатах Флорида и Мичиган, которые постоянно контактировали с кошками, а также незнакомых людей. На записях люди или обращались к животным по кличке, или же говорили различные фразы без упоминания имени кошек. Ученые отслеживали то, как животные реагировали на эти аудиозаписи, воспроизведенные в разном порядке и в разных ситуациях.
Проведенные наблюдения показали, что во всех ситуациях львы и менее социальные виды диких кошек более активно и выраженно реагировали на звуки голоса знакомых им хранителей зоопарков, чем других людей. Это было в одинаковой степени характерно как для записей, где люди произносили клички кошек и пытались с ними взаимодействовать, так и для отрывков речей, в которых имена животных не упоминались.
Это говорит в пользу того, что умение распознавать голоса окружающих в различных контекстах играет важную роль не только в жизни социальных животных, но и тех существ, которые ведут одиночный образ жизни. Это следует учитывать при наблюдениях за их поведением в дикой природе и неволе, отметили исследователи.