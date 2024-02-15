Многие дикие кошки различают голоса знакомых и незнакомых им людей

Проведенные наблюдения показали, что во всех ситуациях львы и менее социальные виды диких кошек более активно и выраженно реагировали на звуки голоса знакомых им хранителей зоопарков, чем других людей. Это было в одинаковой степени характерно как для записей, где люди произносили клички кошек и пытались с ними взаимодействовать, так и для отрывков речей, в которых имена животных не упоминались.