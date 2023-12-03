Млечный Путь оказался своеобразной «нейтринной пустыней»

«Проведенное нами сравнение фонового излучения показывает, что Млечный Путь примерно на два порядка уступает далеким от нас галактикам по “яркости” нейтринного излучения. Это говорит о том, что в последние несколько десятков тысяч лет в пределах нашей Галактики отсутствуют источники тех типов нейтрино высоких энергий, которые преобладают во внегалактическом фоновом излучении», — говорится в исследовании.

К такому выводу пришла группа астрономов под руководством доцента Университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) Кэ Фан, изучавшая данные, которые были собраны наземной нейтринной обсерваторией IceCube, а также орбитальным телескопом «Ферми» в ходе многолетних наблюдений за космическими лучами — частицами высоких энергий внутригалактического и внегалактического происхождения.

Астрономов давно интересует, как много подобных частиц возникает в пределах Млечного Пути и какие объекты их могут порождать. Кэ Фан и ее коллеги выяснили, что число и уровень активности внутригалактических источников подобных лучей можно определить, наблюдая за рассеянным гамма-излучением Галактики и рассеянным потоком частиц-нейтрино, а также за аналогичными частицами и излучением, которые исходят из внегалактической среды.

Руководствуясь подобными соображениями, ученые определили эти параметры для внутригалактической и внегалактической среды при помощи данных, собранных IceCube и «Ферми» за все время их работы. В результате этого астрономы обнаружили, что Млечный Путь вырабатывает примерно на два порядка меньше нейтрино высоких энергий и связанного с ними рассеянного гамма-излучения, чем далекие галактики, причем эта ситуация сохраняется на протяжении как минимум нескольких десятков тысяч лет.

Это указывает на то, что Млечный Путь представляет собой своеобразную «нейтринную пустыню», где отсутствуют значимые источники частиц сверхвысоких энергий, подобные тем, которые есть в других галактиках. На их роль претендуют вспышки активности сверхмассивных черных дыр, в том числе эпизоды разрушения звезд притяжением этих объектов, что не происходило в нашей Галактике на протяжении сотен тысяч или миллионов лет, подытожили исследователи.

О космических нейтрино

Космические нейтрино сверхвысоких энергий представляют собой мельчайшие и самые легкие частицы материи, разогнанные до околосветовых скоростей. Пока ученые не имеют точных представлений о том, как они возникают. Некоторые астрономы предполагают, что эти частицы разгоняются в горячих останках взорвавшихся звезд внутри Млечного Пути, а другие считают, что их источником являются ядра и облака газа в далеких галактиках.