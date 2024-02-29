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Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

МОСКВА, 29 фев — РИА Новости. Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник V» с обновленным составом, внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату, сообщил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Источник: Reuters

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.

«Обновленный “Спутник V” получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.

По словам Гинцбурга, исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.