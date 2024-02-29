Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник V» с обновленным составом

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом.
«Обновленный “Спутник V” получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию», — сказал Гинцбург.
Он отметил, что регистрация «Спутника V» дала возможность перейти к испытаниям обновленной вакцины на подростках, так как для подростков не зарегистрирован «Спутник Лайт», состав которого ранее был обновлен.
По словам Гинцбурга, исследования «Спутника V» с участием подростков планируется завершить в конце марта и после этого подать документы для регистрации данного препарата.