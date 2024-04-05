Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

Такая устойчивость — это естественный процесс, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Она проявляется с течением времени в результате генетических изменений патогенов. Распространение ускоряется деятельностью человека, в основном из-за неправильного и чрезмерного использования противомикробных препаратов для лечения, профилактики или контроля инфекций у людей, животных и даже растений.