Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложненных инфекций

В России зарегистрировали антибактериальный препарат для лечения осложненных инфекций, говорится в телеграм-канале Минздрава. Препарат полностью разработан и произведен НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Разработка российских ученых предназначена для лечения бактериальных инфекций, вызванных антибиотикорезистентными микроорганизмами. Исследования показали благоприятный профиль безопасности, а также высокую эффективность применения препарата.
«Фтортиазинон» — антимикробный препарат, он может использоваться в ассоциации с антибиотиками, а также самостоятельно, что приводит к ослаблению тех микроорганизмов, которые вызвали то или иное инфекционно-воспалительное заболевание", — добавили в Минздраве.
Резистентность
Препарат должен помочь в случае резистентности к противомикробным препаратам.
Резистентность (устойчивость) к антимикробным препаратам — биологический феномен, возникающий, когда микробы, такие как бактерии и грибы, приобретают способность побеждать лекарства, предназначенные для их уничтожения.
Такая устойчивость — это естественный процесс, отмечают во Всемирной организации здравоохранения. Она проявляется с течением времени в результате генетических изменений патогенов. Распространение ускоряется деятельностью человека, в основном из-за неправильного и чрезмерного использования противомикробных препаратов для лечения, профилактики или контроля инфекций у людей, животных и даже растений.
В докладе Глобальной системы по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам (GLASS) за 2022 год отмечаются тревожные показатели устойчивости. Среди распространенных бактериальных патогенов в 76 странах резистентность в некоторых случаях достигает от 35 до 42%.
В 2020 году в одном из пяти случаев наблюдалась пониженная чувствительность к стандартным антибиотикам, таким как «Ампициллин», «Ко-тримоксазол» и «Фторхинолон», что затрудняет лечение распространенных инфекций.
Применение и эффективность
«Фтортиазинон», как заявляют в Минздраве, предназначен для лечения бактериальных инфекций и эффективен против устойчивых к антибиотикам бактерий, в том числе:
- синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa),
- кишечной палочки (Escherichia coli),
- клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniaе).
«Фтортиазинон» способен подавлять вирулентность (степень способности вызывать заболевание) бактерий и выделение ими токсинов, а также блокировать подвижность болезнетворных микроорганизмов и подавлять образование ими биопленок.
Мнение экспертов
Уровень устойчивости бактерий к антимикробным препаратам вырос за последние 10−20 лет, особенно в стационарах, сообщил ректор Смоленского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов.
По словам Козлова, Россия — «один из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам, инициатор и подписант многих международных документов, включая глобальный план действий по борьбе с резистентностью».
Директор НИЦЭМ им. Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург отмечал, что новый препарат действует «на все возбудители, обследованные на сегодняшний день», но прежде всего — на грамотрицательные бактерии (они вызывают такие инфекции, как бруцеллез, болезнь кошачьих царапин, холеру, инфекции кишечной палочки (E. coli), инфекции клебсиеллы, синегнойные инфекции, сальмонеллу и др.).
Как объяснял академик, «Фтортиазинон» блокирует так называемую третью транспортную систему, которая помогает патогенным бактериям инфицировать клетки. «Фтортиазинон» выключает этот процесс, делая бактерии легкой добычей для нашего иммунитета", — пояснял Гинцбург.