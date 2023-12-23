Мины день. Что можно и что нельзя делать 23 декабря 2023 года

23 декабря 2023 года празднуется день святителя Иоасафа, епископа Белгородского и мучеников Мину, Ермогена и Евграфа Александрийских. На Руси мученика Мину считали целителем глазных болезней. Также с этого момента начинал пребывать день. И наши предки говорили «Со святого Мины тьма нас мимо».

Кем был святитель Иоасаф?

Иоасаф родился в 1705 году в семье казачьего полковника Андрея Горленко. Его дед и отец были близки к гетману Мазепе, после предательства которого бежали в Османскую империю, однако впоследствии вернулись в Россию. В годы обучения в Киевской академии будущий святитель был рукоположён в священный сан. В 1744 году повелением императрицы Елизаветы назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры, а уже четыре года спустя рукоположён в епископа Белгородского. Владыка Иоасаф активно строил новые храмы, неустанно служил и проповедовал.

Он умер в 49 лет, подточив силы работой. Спустя два года после погребения владыки было обнаружено, что тело святителя остаётся нетленным. В 1910 году его причислили к лику святых. Долгие годы его мощи были утрачены и только в 1991 году обнаружены в запасниках ленинградского Музея истории религии и атеизма. Сейчас мощи святителя хранятся в Преображенском соборе Белгорода.

Кем были мученики Мина, Ермоген и Евграф Александрийские?

Они жили в Римской империи в период правления императора-язычника Максимина, активно борющегося с христианством. Мина был приближённым императора, посланным им из Афин в Александрию, чтобы подавить столкновения между христианами и язычниками. Однако сам Мина к тому времени уже был тайным христианином. Прибыв в Александрию, он открыто провозгласил себя им, обратив своим исповедничеством и даром проповеди ко Христу многих язычников. Максимин лично прибыл для расправы над своим посланником в Египет, и своими руками изрубил секретаря святого Мины Евграфа, а святому Мине и обращённому им в христианство бывшему язычнику Ермогену приказал отрубить головы.

Что можно делать 23 декабря 2023 года?

— Нужно быть максимально аккуратным в сумерки в этот день. При этом не стоит засиживаться дома, лучше погулять.

— Святого Мину молили об излечении от глазных болезней.

— Отличный день для рукоделия и прочих домашних дел.

Что нельзя делать 23 декабря 2023 года?

— Нельзя ссориться и повышать голос.