Минус килограммы. Шесть главных последствий употребления овощей и фруктов
Разбираемся, что будет если съедать в день не меньше 400 г овощей и фруктов, как рекомендует ВОЗ.
Разбираемся, что будет если съедать в день не меньше 400 г овощей и фруктов, как рекомендует ВОЗ.
Один из важнейших принципов здорового питания — употребление овощей и фруктов. В день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять в сыром или приготовленном виде не меньше 400 граммов в день растительной пищи, которая включает разные овощи, фрукты, зелень, салаты. С этим согласен и Роспотребнадзор.
«При увеличении доли растительных продуктов в ежедневном рационе гарантированно происходят позитивные изменения в организме, — заверил aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ “Здоровое питание”. — Для начала к вам сразу придет ощущение сытости. Все это благодаря клетчатке, которой богаты растительные продукты».
Но есть и другие изменения в вашем самочувствии, если стабильно увеличить количество съедаемых овощей и других растительных продуктов, хотя бы соблюдая нормы ВОЗ.
При стабильном потреблении большого количества овощей и фруктов — улучшается настроение, появляются дополнительные силы. «Не раз говорилось о том, что жители стран Южной Европы, которые едят больше растительной пищи, почти не страдают депрессией, — отмечает Кабанов. — Благодаря ненасыщенным жирным кислотам, которые присутствуют в растительных маслах и орехах, синтезируются гормоны, необходимые для формирования позитивного эмоционального фона».
К тому же, пищевые волокна тормозят всасываемость сахара в кровь, предотвращая тем самым скачки глюкозы. Важным полезным качеством растительной пищи является равномерная усвояемость организмом, что дает постоянный приток энергии.
Улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что клетчатка, которой много в овощах и зелени, поддерживает правильную работу нашего микробиома, что крайне важно для естественного усвоения организмом полезных веществ из пищи. Регулярное употребление клетчатки избавит от запоров и проблем с регулярностью стула.
«Вместе с увеличением растительной пищи в рационе снизится уровень холестерина, улучшится давление и поползет вниз уровень сахара, — говорит Кабанов. — Все это происходит благодаря ненасыщенными жирным кислотам, которые есть в растительном масле, к примеру. В результате, сокращается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний».
Многие овощи и фрукты содержат калий и магний, микроэлементы, которые помогают расслабиться. Кроме того, эти минералы помогают синтезироваться серотонину из триптофана. А его, в свою очередь тоже содержат растительные продукты, к примеру, бананы. Серотонин — нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение и помогающий расслабиться. Его синтез происходит именно в кишечнике, работу которого также улучшают овощи и фрукты. «Добавлю, что бобовые помогают синтезировать мелатонин, гормон, который формирует режим сна, обеспечивая хороший сон», — замечает Кабанов.
Состояние кожи напрямую связано с качественной работой кишечника. Работу эту во многом нам обеспечивает клетчатка, которая содержится в растительной пище. «Поддержание работы здорового микробиома положительно влияет на состояние кожи и запускает процесс омоложения кожных покровов, — поясняет диетолог. — Кроме того, в растительных продуктах много витамина С, а он помогает синтезировать коллаген, этот белок придает коже необходимую упругость».
Растительные продукты достаточно питательны, при этом низкокалорийны. Клетчатка дает необходимое чувство насыщения. «Многие исследования показывает положительную динамику похудения при растительном плане питания, когда в рационе много овощей и фруктов, по сравнению с западным планом, где упор делается на животные продукты», — отмечает Кабанов.