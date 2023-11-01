Минус килограммы. Шесть главных последствий употребления овощей и фруктов

Один из важнейших принципов здорового питания — употребление овощей и фруктов. В день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употреблять в сыром или приготовленном виде не меньше 400 граммов в день растительной пищи, которая включает разные овощи, фрукты, зелень, салаты. С этим согласен и Роспотребнадзор.

«При увеличении доли растительных продуктов в ежедневном рационе гарантированно происходят позитивные изменения в организме, — заверил aif.ru Алексей Кабанов, диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ “Здоровое питание”. — Для начала к вам сразу придет ощущение сытости. Все это благодаря клетчатке, которой богаты растительные продукты».

Но есть и другие изменения в вашем самочувствии, если стабильно увеличить количество съедаемых овощей и других растительных продуктов, хотя бы соблюдая нормы ВОЗ.

Хорошее настроение

При стабильном потреблении большого количества овощей и фруктов — улучшается настроение, появляются дополнительные силы. «Не раз говорилось о том, что жители стран Южной Европы, которые едят больше растительной пищи, почти не страдают депрессией, — отмечает Кабанов. — Благодаря ненасыщенным жирным кислотам, которые присутствуют в растительных маслах и орехах, синтезируются гормоны, необходимые для формирования позитивного эмоционального фона».

К тому же, пищевые волокна тормозят всасываемость сахара в кровь, предотвращая тем самым скачки глюкозы. Важным полезным качеством растительной пищи является равномерная усвояемость организмом, что дает постоянный приток энергии.

Работа ЖКТ

Улучшается работа желудочно-кишечного тракта. Дело в том, что клетчатка, которой много в овощах и зелени, поддерживает правильную работу нашего микробиома, что крайне важно для естественного усвоения организмом полезных веществ из пищи. Регулярное употребление клетчатки избавит от запоров и проблем с регулярностью стула.

Снижение уровня холестерина

«Вместе с увеличением растительной пищи в рационе снизится уровень холестерина, улучшится давление и поползет вниз уровень сахара, — говорит Кабанов. — Все это происходит благодаря ненасыщенными жирным кислотам, которые есть в растительном масле, к примеру. В результате, сокращается риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний».

Здоровый сон

Многие овощи и фрукты содержат калий и магний, микроэлементы, которые помогают расслабиться. Кроме того, эти минералы помогают синтезироваться серотонину из триптофана. А его, в свою очередь тоже содержат растительные продукты, к примеру, бананы. Серотонин — нейромедиатор, отвечающий за хорошее настроение и помогающий расслабиться. Его синтез происходит именно в кишечнике, работу которого также улучшают овощи и фрукты. «Добавлю, что бобовые помогают синтезировать мелатонин, гормон, который формирует режим сна, обеспечивая хороший сон», — замечает Кабанов.

Очищается кожа

Состояние кожи напрямую связано с качественной работой кишечника. Работу эту во многом нам обеспечивает клетчатка, которая содержится в растительной пище. «Поддержание работы здорового микробиома положительно влияет на состояние кожи и запускает процесс омоложения кожных покровов, — поясняет диетолог. — Кроме того, в растительных продуктах много витамина С, а он помогает синтезировать коллаген, этот белок придает коже необходимую упругость».

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