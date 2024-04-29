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Минобороны передало в собственность Сахалинской области маяк Анива

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апр — РИА Новости. Передача маяка Анива от Минобороны России в собственность Сахалинской области завершилась, сообщил РИА Новости глава регионального министерства туризма Артем Лазарев.

Источник: РИА "Новости"

Маяк Анива, являющийся одним из брендов Сахалина, передать в собственность региона распорядился президент России Владимир Путин после обращения губернатора Валерия Лимаренко. Глава региона подчеркнул, что важно сохранить аутентичность объекта и вернуть ему первоначальный архитектурный облик.

«Один из самых знаменитых объектов Сахалина передан в областную казну. В настоящее время специалисты оценивают объем предстоящих ремонтных работ, после чего уже можно будет приступить к восстановлению маяка», — сказал министр.

По словам собеседника агентства, ранее группа в составе проектировщиков, инженеров, экологов, историков и краеведов провела тщательный осмотр маяка Анива для формирования предварительного плана его восстановления.