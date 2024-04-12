Мимо Земли пронесся астероид 2024 GJ2 размером с легковой автомобиль

При этом волноваться о том, что могло бы произойти, если бы 2024 GJ2 столкнулся с Землей, не стоит — размеры космического камня составляют 2,5 на 5 метров (приблизительно размер автомобиля), а это означает, что, в случае пересечения его орбиты с земной астероид просто сгорел бы в плотных слоях атмосферы.