Мимо Земли пронесся астероид 2024 GJ2 размером с легковой автомобиль

Астероид 2024 GJ2 был обнаружен астрономами 9 апреля, а уже спустя два дня, 11 апреля, он на огромной скорости пронесся на близком расстоянии от Земли, к счастью, не причинив ей никакого вреда.
Согласно оценкам астрономов, 2024 GJ2 оказался ближе к поверхности Земли, чем некоторые спутники — в 18:28 по Гринвичу астероид находился в 12 298 километрах от нее, что составляет чуть более 3% от расстояния между Землей и Луной (примерно 385 тысяч километров).
При этом волноваться о том, что могло бы произойти, если бы 2024 GJ2 столкнулся с Землей, не стоит — размеры космического камня составляют 2,5 на 5 метров (приблизительно размер автомобиля), а это означает, что, в случае пересечения его орбиты с земной астероид просто сгорел бы в плотных слоях атмосферы.
Как рассчитали специалисты Европейского космического агентства, в следующий раз 2024 GJ2 окажется поблизости от Земли не ранее 2093 года. Когда это произойдет в следующий раз, астероид пролетит в десять раз дальше от нашей планеты, чем это случилось 11 апреля 2024-го.