Милош Бикович рассказал, как относится к любви российской публики: «Милош — наш»

При этом артист признался, что не ностальгирует по временам Югославии, так как никогда там не был, однако актер понимает ностальгию россиян по временам СССР. Бикович считает, что 90-е в Югославии были примерно такими же как в России за исключением «зажима свободы», который, по мнению артиста, более явно наблюдался в СССР. Он заявил, что из-за этого девяностые не казались местным жителям «свежим воздухом».