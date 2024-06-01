Микропластик в еде и в воздухе: названы самые опасные страны

Названы страны, где люди, сами того не подозревая, едят и вдыхают больше всего микропластика. Ученые подсчитали, сколько пластика потребляют люди во всем мире.
Великобритания и Ирландия заняли третье место в исследовании из 109 стран, в котором оценивалось количество пластика, которое люди по всему миру невольно употребляют в пищу и вдыхают, пишет Daily Mail.
Это происходит в результате того, что необработанный пластиковый мусор разлагается и попадает в окружающую среду.
Фэнци Ю, профессор инженерии энергетических систем Корнельского университета, рассказывает: «Потребление микропластика на уровне страны является важнейшим показателем загрязнения пластиком и рисков для здоровья населения. Комплексное глобальное картографирование поддерживает местные усилия по снижению загрязнения за счет усиления контроля качества воды и эффективной переработки отходов».
Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, учитывает пищевые привычки каждой страны, технологии обработки пищевых продуктов, возрастную демографию и частоту дыхания — все факторы, которые влияют на различия в том, как жители каждой страны потребляют микропластик.
Согласно исследованию, жители Великобритании и Ирландии вдыхают около 791 000 частиц микропластика в день. Однако в Китае и Монголии этот показатель намного выше и составляет 2,8 миллиона частиц в день, отмечает Daily Mail.
Частицы микропластика определяются как частицы размером менее 5 мм.
Высокий результат для Великобритании, возможно, отчасти обусловлен результатами исследования, проведенного в 2019 году Королевским колледжем Лондона, которое показало чрезвычайно высокий уровень содержания микрочастиц пластика в воздухе британской столицы, особенно микроволокон из акрилового текстиля.
Исследователи обнаружили, что жители США вдыхают около 300 000 частиц в день, в то время как только жители Средиземноморья и близлежащих регионов вдыхают меньше, а такие страны, как Испания, Португалия и Венгрия, вдыхают от 60 000 до 240 000 частиц в месяц.
В ходе исследования также изучалось, сколько микропластика съедают люди.
Для этого исследователи собрали данные о концентрациях микропластика в подкатегориях основных групп продуктов питания, таких как фрукты, овощи, белки, зерновые, молочные продукты, напитки, сахар, соль и специи.
В моделях также используются данные о том, сколько этих продуктов потребляется в разных странах.
Например, потребление поваренной соли на душу населения в Индонезии и США примерно одинаково, но концентрация микропластика в индонезийской поваренной соли примерно в 100 раз выше.
В целом, исследование показало, что жители Малайзии потребляют около 15 граммов микропластика в месяц — больше, чем в любой другой стране, — при этом большинство пластиковых частиц поступает из водных источников, таких, как морепродукты.
Замыкают десятку Лаос, Таиланд, Камбоджа, Гана и Конго.
А во главе рейтинга стран, которые потребляют меньше всего микропластика, находятся Парагвай, Пакистан и Сирия. В десятке также оказались Гвинея-Бисау, Боливия, Южная Африка, Иордания, Ирак, Сербия и Венесуэла.