Микропластик в еде и в воздухе: названы самые опасные страны

Исследователи обнаружили, что жители США вдыхают около 300 000 частиц в день, в то время как только жители Средиземноморья и близлежащих регионов вдыхают меньше, а такие страны, как Испания, Португалия и Венгрия, вдыхают от 60 000 до 240 000 частиц в месяц.