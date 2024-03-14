Микробиолог рассказала, какие продукты помогут поддерживать красоту

Чтобы поддержать здоровье кожи и красоту, она советует есть ферментированные продукты, например, квашеную капусту, а также овощи, фрукты, бобовые, злаки, орехи и семена, в которых содержится клетчатка. Кроме того, микробиолог рекомендует не отказываться от молочных продуктов тем, у кого нет медицинских противопоказаний. По ее словам, кефир и йогурты будут способствовать росту полезной микрофлоры, что положительно скажется на состоянии иммунитета и кожи.