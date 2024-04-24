Михаил Лабковский рассказал, как принять решение о расставании

Если человек отказывается меняться, если он не слышит, когда вы говорите о собственном дискомфорте, а общение с ним причиняет вам боль, то расставание с ним может сделать вашу жизнь лучше — даже в том случае, если речь идет о близком родственнике. Абьюзивные или даже созависимые отношения, в которых есть манипуляции и обесценивание и где вы не чувствуете себя свободно и самими собой, возможны и между друзьями или коллегами по работе.