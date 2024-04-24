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Михаил Лабковский рассказал, как принять решение о расставании

Отношения не всегда могут длиться вечно. Иногда в них возникают кризисы — в такие моменты нужно понять, что на самом деле вам стоит делать: прекращать их или «лечить». Но как выбрать, не навредить при этом ни себе, ни близким?

Источник: Psychologies.ru

Маркеры хороших отношений.

В гармоничных отношениях, по словам Михаила Лабковского, действует правило, которое звучит так: «Ты делаешь то, что ты хочешь, ты не делаешь того, чего не хочешь, ты сразу говоришь то, что тебе не нравится, и только один раз». Решение о том, стоит ли сохранять отношения, зависит от того, работает ли это правило, — если да, то попытаться все-таки стоит.

Кроме того, определить, насколько вам комфортно с вашим партнером, другом или близким, поможет и чек-лист, составленный психологом.

1. В отношениях вам должно быть легко и приятно. «Если вы хотите иметь счастливые отношения, а они несчастны, то зачем вы в них находитесь?» — задается вопросом Михаил Лабковский, отмечая, что причиной сохранения контакта с человеком в ситуации дискомфорта может быть зависимость от него.

2. Чувствуете ли вы себя «раздавленными» в отношениях — сталкиваетесь ли с манипуляциями, оскорблениями, унижениями в свой адрес, а также обесцениванием себя как личности, партнера, друга, родственника или коллеги.

3. Готов ли ваш партнер меняться, если вас что-то не устраивает в отношениях, — и слышит ли он вас, когда вы говорите о том, что вам не нравится или причиняет вам страдание.

Решение о прекращении отношений зависит от многих факторов — финансов, независимости и не только. Важно учитывать их все, чтобы понять, сделает ли возможное расставание вас счастливее или, наоборот, несчастнее.

Как подготовиться к расставанию.

1. Поймите, что будете делать и чувствовать и как будете решать проблемы в будущем.

«Тяжело уйти из отношений, когда вы будете видеться с объектом своих переживаний каждый день», — говорит Михаил Лабковский. К этому стоит быть готовыми, однако бывают и ситуации, когда нужно полностью изолировать себя от человека, с которым вы прекратили отношения, — чтобы не «тянуло обратно» или чтобы вновь не оказаться в опасности, из-за которой вы и приняли решение прекратить связи.

2. Осознайте, что ваша жизнь станет лучше.

Если человек отказывается меняться, если он не слышит, когда вы говорите о собственном дискомфорте, а общение с ним причиняет вам боль, то расставание с ним может сделать вашу жизнь лучше — даже в том случае, если речь идет о близком родственнике. Абьюзивные или даже созависимые отношения, в которых есть манипуляции и обесценивание и где вы не чувствуете себя свободно и самими собой, возможны и между друзьями или коллегами по работе.

3. Обратитесь за поддержкой.

«Многие люди, особенно когда выходят из любовных отношений, дико страдают. Поэтому, когда вы приняли такое решение, вам будет проще — это же ваше решение, вы бросаете, а не вас, — говорит психолог. — Если вам очень сложно, возьмите себе психолога, который будет поддерживать вас в этом шаге. Не держите все в себе: если есть потребность выговориться — выговаривайтесь, рассказывайте».

4. Переключите внимание на себя.

Важно заполнить жизнь «другим содержанием», ведь после расставания с кем-то образуется пустота. Нужно расстаться не только с человеком, но и с убеждениями и мыслями, что «могло быть все хорошо», «может быть, чувства вернутся» и так далее. Это мешает брать ответственность за свои решения и может навредить эмоциональному состоянию и лишь осложнит процесс адаптации к новой жизни без человека, общение с которым делало вашу жизнь некомфортной и несчастливой.