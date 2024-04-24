Михаил Лабковский рассказал, как принять решение о расставании

Маркеры хороших отношений.
В гармоничных отношениях, по словам Михаила Лабковского, действует правило, которое звучит так: «Ты делаешь то, что ты хочешь, ты не делаешь того, чего не хочешь, ты сразу говоришь то, что тебе не нравится, и только один раз». Решение о том, стоит ли сохранять отношения, зависит от того, работает ли это правило, — если да, то попытаться все-таки стоит.
Кроме того, определить, насколько вам комфортно с вашим партнером, другом или близким, поможет и чек-лист, составленный психологом.
1. В отношениях вам должно быть легко и приятно. «Если вы хотите иметь счастливые отношения, а они несчастны, то зачем вы в них находитесь?» — задается вопросом Михаил Лабковский, отмечая, что причиной сохранения контакта с человеком в ситуации дискомфорта может быть зависимость от него.
2. Чувствуете ли вы себя «раздавленными» в отношениях — сталкиваетесь ли с манипуляциями, оскорблениями, унижениями в свой адрес, а также обесцениванием себя как личности, партнера, друга, родственника или коллеги.
3. Готов ли ваш партнер меняться, если вас что-то не устраивает в отношениях, — и слышит ли он вас, когда вы говорите о том, что вам не нравится или причиняет вам страдание.
Решение о прекращении отношений зависит от многих факторов — финансов, независимости и не только. Важно учитывать их все, чтобы понять, сделает ли возможное расставание вас счастливее или, наоборот, несчастнее.
Как подготовиться к расставанию.
1. Поймите, что будете делать и чувствовать и как будете решать проблемы в будущем.
«Тяжело уйти из отношений, когда вы будете видеться с объектом своих переживаний каждый день», — говорит Михаил Лабковский. К этому стоит быть готовыми, однако бывают и ситуации, когда нужно полностью изолировать себя от человека, с которым вы прекратили отношения, — чтобы не «тянуло обратно» или чтобы вновь не оказаться в опасности, из-за которой вы и приняли решение прекратить связи.
2. Осознайте, что ваша жизнь станет лучше.
Если человек отказывается меняться, если он не слышит, когда вы говорите о собственном дискомфорте, а общение с ним причиняет вам боль, то расставание с ним может сделать вашу жизнь лучше — даже в том случае, если речь идет о близком родственнике. Абьюзивные или даже созависимые отношения, в которых есть манипуляции и обесценивание и где вы не чувствуете себя свободно и самими собой, возможны и между друзьями или коллегами по работе.
3. Обратитесь за поддержкой.
«Многие люди, особенно когда выходят из любовных отношений, дико страдают. Поэтому, когда вы приняли такое решение, вам будет проще — это же ваше решение, вы бросаете, а не вас, — говорит психолог. — Если вам очень сложно, возьмите себе психолога, который будет поддерживать вас в этом шаге. Не держите все в себе: если есть потребность выговориться — выговаривайтесь, рассказывайте».
4. Переключите внимание на себя.
Важно заполнить жизнь «другим содержанием», ведь после расставания с кем-то образуется пустота. Нужно расстаться не только с человеком, но и с убеждениями и мыслями, что «могло быть все хорошо», «может быть, чувства вернутся» и так далее. Это мешает брать ответственность за свои решения и может навредить эмоциональному состоянию и лишь осложнит процесс адаптации к новой жизни без человека, общение с которым делало вашу жизнь некомфортной и несчастливой.