Михаил Клодт: жизнь художника в картинах

Он стал известен благодаря тщательной прорисовке деталей переднего плана пейзажей, из-за чего картины живописца смотрелись одухотворенно, оригинально и живо. В честь дня рождения Клодта мы знакомим вас с биографией художника и его невероятно реалистичными работами.

В аристократическом семействе Клодтов высоко ценили художественное ремесло и искусство. Любовь к живописи самого Михаила проявилась в Горном кадетском корпусе, куда юношу отправили родители. И лишь благодаря учителю рисования Клодт определился с выбором жизненного пути. В 1851 год он поступил в Императорскую Академию художеств.

Уже в 1853 году ему предложили стипендию от Общества поощрения художеств, но Клодт отказался от нее, потому что чувствовал, что другим художникам она нужнее. В 1857 году за картину «Вид на острове Валаам» живописец был награжден золотой медалью второй степени. Полотно было представлено на Академической выставке того же года и было высоко оценено художественными критиками.

В 1858 году настал момент окончания обучения в Академии. Живописец получил звание художника первой степени, а за дипломную работу «Вид в имении Загезаль близ Риги» Клодту вручили большую золотую медаль и дали право на поездку за государственный счет в творческую заграничную командировку сроком на три года. Оттачивать мастерство молодой художник отправился в Швейцарию.

Хотя Клодт и создал несколько чисто академических работ, местные пейзажи показались живописцу скучными. В поисках вдохновения художник уехал в Париж, но и Франция его не впечатлила, а местную школу живописи Михаил Константинович счел слишком неопрятной. Свою европейскую поездку позже Клодт называл «пенсионерское время».

Но все же несколько картин из его путешествия по Бретани и Нормандии — «Ночь в Нормандии. Рыбаки у костра», «Баркасы на берегу во время отлива. Бретань», и «Долина реки Аа в Лифляндии» — принесли ему звание академика в 1862 году.

Клодт скучал по русской природе и решил вернуться в Россию раньше. В 1860 г. Михаил Константинович обратился в Академию с просьбой вернуться в Россию и продолжить командировку по ее территориям. Профессора разрешили ему это. С этого момента начался один из наиболее плодотворных периодов деятельности художника.

Особенно значимыми для творчества Михаила Клодта оказались его поездки в Тульскую, Орловскую и Смоленскую губернии, где он провел много времени, работая на пленэре, изображая природу и крестьян. Впоследствии эти темы стали основным лейтмотивом его дальнейшего творческого пути. В январе 1861 года Михаил Клодт вернулся в Россию. В том же году по настоянию родных художник женился на Елизавете Гавриловне Владимирцовой.

Летом 1863 года художник вместе с женой был приглашен погостить у родственников в Мценском уезде Орловской губернии. Здесь Михаил Константинович вдохновился на создание множества знаковых работ. Среди них — картины «Большая дорога осенью» и «Вид в Орловской губернии». Первое полотно принесло Клодту популярность среди современников, а за второе живописец получил звание профессора и право на преподавание в Академии художеств. Однако штатной должности для него на тот момент не нашлось.

9 декабря 1863 года в семье Клодтов родился сын Борис. Супруга художника тяжело заболела и умерла через два года после появления на свет мальчика. Вскоре после нее скончалась и мать Михаила. Весной 1866 года он снова уехал на Орловщину, где много работал и старался пережить утраты любимых женщин.

По возвращении в Санкт-Петербург, овдовевший Михаил Константинович сделал предложение своей давней возлюбленной, Елизавете Михайловне Станюкович. В январе 1867 года они обвенчались, а в ноябре того же года у них родился сын Петр. В этот период Клодт создал множество полотен, среди которых «Лучи солнца», «Русская деревня», «Закат солнца в Орловской губернии», «Аллея в березовой роще».

В конце 1860-х годов был уже состоявшимся художником, имевшим свой взгляд на искусство и узнаваемый почерк, но, несмотря на успехи, финансовое положение Клодта оставалось плачевным. Живописец не умел продавать свои шедевры. В декабре 1870 года было избрано первое правление Товарищества передвижных выставок, в состав которого вошел и Клодт.

Целью организации передвижных выставок стала необходимость «вывести искусство из тех замкнутых теремов, в которых оно было достоянием немногих, и сделать его достоянием всех…». Тесное общение художника с членами общества способствовало укреплению в его творчестве реалистических тенденций и развитию интереса к темам и образам сельской России.

На первой выставке передвижников, открытой 29 ноября 1871 года в здании Академии художеств в Санкт-Петербурге Клодт представил две работы: «Полдень» и «Вид в Киеве из сада Муравьева». На выставке также был представлен и портрет самого Клодта работы Ивана Крамского. Критики того времени отмечали, что лучшими пейзажами на выставке явились работа Алексея Саврасова «Грачи прилетели» и картины Клодта.

В 1873 году Клодт был зачислен в Академии на профессорский оклад. В конце 1870-х годов Михаил развелся с женой, а в 1880 году у художника возник конфликт с другим членом Товарищества передвижников, Архипом Куинджи, вследствие которого оба покинули общество. Последней серьезной работой художника до выхода из Товарищества стала картина «На пашне. Осенняя пахота в Малороссии», которая была показана на выставке 1879 года.

В самый разгар этих бурных событий Михаил Клодт потерял отца. Несмотря на выход из Товарищества, работы пейзажиста неоднократно экспонировались на Всемирных выставках в Париже (1867, 1868), Лондоне (1872), Вене (1873), Филадельфии (1876). Сам живописец почти перестал выставлять работы, но продолжал путешествовать по России и создавать новые произведения. Из его работ этого периода интересны «Волга под Симбирском» (1881) и «Прибрежье» (1885).

В конце 1880-х годов Клодта начало подводить здоровье. Болезнь глаз, психические расстройства, злоупотребление алкоголем, увольнение с должности профессора в Академии только ухудшило его состояние. Клодт переехал к сыну и жил в скромной съемной квартире. В последние годы он вел отшельнический образ жизни, находясь в тяжелом финансовом положении. Последнее упоминание о художнике связано с выставкой в 1897 году. Скончался Михаил Константинович 16 мая 1902 года.

Несмотря на все трудности, Михаил Константинович Клодт оставил яркий след в истории русской живописи. Его работы до сих пор привлекают внимание и вызывают восхищение своей аутентичностью и живостью. Они являются важным наследием русского искусства и напоминают о великом таланте художника.

Олеся Маевская