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17:39 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Михаил Клодт: жизнь художника в картинах

11 января 1833 года родился пейзажист Михаил Константинович Клодт фон Юргенсбург, сын полковника артиллерии, известного ксилографа К. К. Клодта, племянник скульптора П. К. Клодта, двоюродный брат художника М. П. Клодта. Русский живописец стал достойным продолжателем творческой династии.

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Он стал известен благодаря тщательной прорисовке деталей переднего плана пейзажей, из-за чего картины живописца смотрелись одухотворенно, оригинально и живо. В честь дня рождения Клодта мы знакомим вас с биографией художника и его невероятно реалистичными работами.

В аристократическом семействе Клодтов высоко ценили художественное ремесло и искусство. Любовь к живописи самого Михаила проявилась в Горном кадетском корпусе, куда юношу отправили родители. И лишь благодаря учителю рисования Клодт определился с выбором жизненного пути. В 1851 год он поступил в Императорскую Академию художеств.

Уже в 1853 году ему предложили стипендию от Общества поощрения художеств, но Клодт отказался от нее, потому что чувствовал, что другим художникам она нужнее. В 1857 году за картину «Вид на острове Валаам» живописец был награжден золотой медалью второй степени. Полотно было представлено на Академической выставке того же года и было высоко оценено художественными критиками.

В 1858 году настал момент окончания обучения в Академии. Живописец получил звание художника первой степени, а за дипломную работу «Вид в имении Загезаль близ Риги» Клодту вручили большую золотую медаль и дали право на поездку за государственный счет в творческую заграничную командировку сроком на три года. Оттачивать мастерство молодой художник отправился в Швейцарию.

Хотя Клодт и создал несколько чисто академических работ, местные пейзажи показались живописцу скучными. В поисках вдохновения художник уехал в Париж, но и Франция его не впечатлила, а местную школу живописи Михаил Константинович счел слишком неопрятной. Свою европейскую поездку позже Клодт называл «пенсионерское время».

Но все же несколько картин из его путешествия по Бретани и Нормандии — «Ночь в Нормандии. Рыбаки у костра», «Баркасы на берегу во время отлива. Бретань», и «Долина реки Аа в Лифляндии» — принесли ему звание академика в 1862 году.

Клодт скучал по русской природе и решил вернуться в Россию раньше. В 1860 г. Михаил Константинович обратился в Академию с просьбой вернуться в Россию и продолжить командировку по ее территориям. Профессора разрешили ему это. С этого момента начался один из наиболее плодотворных периодов деятельности художника.

Особенно значимыми для творчества Михаила Клодта оказались его поездки в Тульскую, Орловскую и Смоленскую губернии, где он провел много времени, работая на пленэре, изображая природу и крестьян. Впоследствии эти темы стали основным лейтмотивом его дальнейшего творческого пути. В январе 1861 года Михаил Клодт вернулся в Россию. В том же году по настоянию родных художник женился на Елизавете Гавриловне Владимирцовой.

Летом 1863 года художник вместе с женой был приглашен погостить у родственников в Мценском уезде Орловской губернии. Здесь Михаил Константинович вдохновился на создание множества знаковых работ. Среди них — картины «Большая дорога осенью» и «Вид в Орловской губернии». Первое полотно принесло Клодту популярность среди современников, а за второе живописец получил звание профессора и право на преподавание в Академии художеств. Однако штатной должности для него на тот момент не нашлось.

9 декабря 1863 года в семье Клодтов родился сын Борис. Супруга художника тяжело заболела и умерла через два года после появления на свет мальчика. Вскоре после нее скончалась и мать Михаила. Весной 1866 года он снова уехал на Орловщину, где много работал и старался пережить утраты любимых женщин.

По возвращении в Санкт-Петербург, овдовевший Михаил Константинович сделал предложение своей давней возлюбленной, Елизавете Михайловне Станюкович. В январе 1867 года они обвенчались, а в ноябре того же года у них родился сын Петр. В этот период Клодт создал множество полотен, среди которых «Лучи солнца», «Русская деревня», «Закат солнца в Орловской губернии», «Аллея в березовой роще».

В конце 1860-х годов был уже состоявшимся художником, имевшим свой взгляд на искусство и узнаваемый почерк, но, несмотря на успехи, финансовое положение Клодта оставалось плачевным. Живописец не умел продавать свои шедевры. В декабре 1870 года было избрано первое правление Товарищества передвижных выставок, в состав которого вошел и Клодт.

Целью организации передвижных выставок стала необходимость «вывести искусство из тех замкнутых теремов, в которых оно было достоянием немногих, и сделать его достоянием всех…». Тесное общение художника с членами общества способствовало укреплению в его творчестве реалистических тенденций и развитию интереса к темам и образам сельской России.

На первой выставке передвижников, открытой 29 ноября 1871 года в здании Академии художеств в Санкт-Петербурге Клодт представил две работы: «Полдень» и «Вид в Киеве из сада Муравьева». На выставке также был представлен и портрет самого Клодта работы Ивана Крамского. Критики того времени отмечали, что лучшими пейзажами на выставке явились работа Алексея Саврасова «Грачи прилетели» и картины Клодта.

В 1873 году Клодт был зачислен в Академии на профессорский оклад. В конце 1870-х годов Михаил развелся с женой, а в 1880 году у художника возник конфликт с другим членом Товарищества передвижников, Архипом Куинджи, вследствие которого оба покинули общество. Последней серьезной работой художника до выхода из Товарищества стала картина «На пашне. Осенняя пахота в Малороссии», которая была показана на выставке 1879 года.

В самый разгар этих бурных событий Михаил Клодт потерял отца. Несмотря на выход из Товарищества, работы пейзажиста неоднократно экспонировались на Всемирных выставках в Париже (1867, 1868), Лондоне (1872), Вене (1873), Филадельфии (1876). Сам живописец почти перестал выставлять работы, но продолжал путешествовать по России и создавать новые произведения. Из его работ этого периода интересны «Волга под Симбирском» (1881) и «Прибрежье» (1885).

В конце 1880-х годов Клодта начало подводить здоровье. Болезнь глаз, психические расстройства, злоупотребление алкоголем, увольнение с должности профессора в Академии только ухудшило его состояние. Клодт переехал к сыну и жил в скромной съемной квартире. В последние годы он вел отшельнический образ жизни, находясь в тяжелом финансовом положении. Последнее упоминание о художнике связано с выставкой в 1897 году. Скончался Михаил Константинович 16 мая 1902 года.

Несмотря на все трудности, Михаил Константинович Клодт оставил яркий след в истории русской живописи. Его работы до сих пор привлекают внимание и вызывают восхищение своей аутентичностью и живостью. Они являются важным наследием русского искусства и напоминают о великом таланте художника.

Олеся Маевская

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