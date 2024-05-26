Михаил Боярский рассказал об отношениях с зятем Максимом Матвеевым

Актер Максим Матвеев женат на дочери Михаила Боярского Елизавете с 2010 года. Пользователи сети до сих пор переживают за то, как молодую звезду приняли в знаменитой семье. О своем отношении к зятю Боярский рассказал в интервью «Антенне-Телесемь».