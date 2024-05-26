Михаил Боярский рассказал об отношениях с зятем Максимом Матвеевым

Елизавету Боярскую на момент начала брака травили в интернете и называли разлучницей, потому что до свадьбы Максим был женат на актрисе Яне Сексте. Несмотря на трудное начало взаимоотношений дочери, восприятие зятя у Боярского не испортилось.
По словам главы семьи, он не знает, что такое ссоры тестя и зятя.
— На самом деле он гораздо глубже, гораздо интереснее, гораздо разнообразнее, чем создает о себе впечатление. Мне легко с ним! Мы общаемся по-человечески, и он не несет шлейф своих былых заслуг, — рассказал Боярский.
28 апреля Михаил Боярский впервые узнал о татуировках на теле 25-летней внучки. По его словам, грязь на теле — это ужасно.