Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Михаил Боярский рассказал об отношениях с зятем Максимом Матвеевым

Актер Максим Матвеев женат на дочери Михаила Боярского Елизавете с 2010 года. Пользователи сети до сих пор переживают за то, как молодую звезду приняли в знаменитой семье. О своем отношении к зятю Боярский рассказал в интервью «Антенне-Телесемь».

Источник: Starface.ru

Елизавету Боярскую на момент начала брака травили в интернете и называли разлучницей, потому что до свадьбы Максим был женат на актрисе Яне Сексте. Несмотря на трудное начало взаимоотношений дочери, восприятие зятя у Боярского не испортилось.

По словам главы семьи, он не знает, что такое ссоры тестя и зятя.

— На самом деле он гораздо глубже, гораздо интереснее, гораздо разнообразнее, чем создает о себе впечатление. Мне легко с ним! Мы общаемся по-человечески, и он не несет шлейф своих былых заслуг, — рассказал Боярский.

28 апреля Михаил Боярский впервые узнал о татуировках на теле 25-летней внучки. По его словам, грязь на теле — это ужасно.