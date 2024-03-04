Миф или правда: бордовые овощи омолаживают организм

В фиолетовых и бордовых продуктах (овощах, фруктах и ягодах) содержатся растительные пигменты антоцианы. «Чем сильнее окрашен овощ в фиолетовый цвет, тем больше там антоцианов, они являются мощнейшими антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов», — рассказала РБК Life Ирина Писарева, врач-диетолог, нутрициолог, автор статей и книг. В организме антоцианы не вырабатываются. Получить их можно только извне.
Рассказываем подробнее о пользе антоцианов.
«Фиолетовые и бордовые продукты с высоким содержанием антоцианов, такие как ягоды, гранаты, могут способствовать укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и обеспечить поддержку клеток на клеточном уровне благодаря их антиоксидантным свойствам», — объясняет в беседе с РБК Life врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова заметила, что продукты фиолетового цвета содержат не только антоцианы, но и ресвератрол.
«Именно за счет этих веществ заряжаются энергией наши клетки, увеличивается количество наших “электростанций” (митохондрий), активируется процесс аутофагии (“удаление брака”). Антиоксидантный эффект этих веществ и обеспечивает обновление клеток. Именно антиоксидантные свойства используются эндокринологами для улучшения эндотелиальной дисфункции и сохранения эластичности сосудов. Более того, ресвератрол и антоцианы обладают нейропротективным и противовоспалительным действием. Можно сказать, что антоцианы способствуют выживанию нейронов. Антоцианы устраняют последствия окислительного стресса, поэтому справедливо могут называться внутриклеточными уборщиками», — уточнила Петрова.
На сервисе «Смотрим» со ссылкой на шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» пишут, что антоцианы помогают сохранить эластичность сосудов и предотвратить появление атеросклероза.
«Они помогают снижать уровень холестерина в крови и улучшают кровообращение, что положительно сказывается на работе сердца и сосудов», — говорится в выпуске.
Источники антоцианов: баклажан, капуста (фиолетовая), репа (фиолетовая), свекла, фасоль, голубика, ежевика, инжир, сливы/чернослив, синий виноград/черный изюм, черника, гранат, вишня и другие.
«Но как бы полезны ни были отдельные группы продуктов, для слаженной работы организма необходимо разнообразное питание и включение в рацион продуктов всех цветов радуги», — подчеркивает Писарева.
Ранее в Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как правильно выбрать сок. От покупки лучше отказаться, если упаковка повреждена или на ней отсутствует маркировка.
«Не пейте сок, если он забродил; содержит посторонние предметы: частицы косточек, семян; потемнел, даже если потемнела только часть; банка сока покрылась темными пятнами изнутри; увидели хлопья плесени или необычный осадок», — посоветовали специалисты.