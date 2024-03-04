Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миф или правда: бордовые овощи омолаживают организм

Вот что думают эндокринолог и диетологи.
Источник: Freepik

В фиолетовых и бордовых продуктах (овощах, фруктах и ягодах) содержатся растительные пигменты антоцианы. «Чем сильнее окрашен овощ в фиолетовый цвет, тем больше там антоцианов, они являются мощнейшими антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов», — рассказала РБК Life Ирина Писарева, врач-диетолог, нутрициолог, автор статей и книг. В организме антоцианы не вырабатываются. Получить их можно только извне.

Рассказываем подробнее о пользе антоцианов.

«Фиолетовые и бордовые продукты с высоким содержанием антоцианов, такие как ягоды, гранаты, могут способствовать укреплению иммунитета, замедлению процессов старения и обеспечить поддержку клеток на клеточном уровне благодаря их антиоксидантным свойствам», — объясняет в беседе с РБК Life врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Врач-эндокринолог, нутрициолог Наталья Петрова заметила, что продукты фиолетового цвета содержат не только антоцианы, но и ресвератрол.

«Именно за счет этих веществ заряжаются энергией наши клетки, увеличивается количество наших “электростанций” (митохондрий), активируется процесс аутофагии (“удаление брака”). Антиоксидантный эффект этих веществ и обеспечивает обновление клеток. Именно антиоксидантные свойства используются эндокринологами для улучшения эндотелиальной дисфункции и сохранения эластичности сосудов. Более того, ресвератрол и антоцианы обладают нейропротективным и противовоспалительным действием. Можно сказать, что антоцианы способствуют выживанию нейронов. Антоцианы устраняют последствия окислительного стресса, поэтому справедливо могут называться внутриклеточными уборщиками», — уточнила Петрова.

На сервисе «Смотрим» со ссылкой на шоу «О самом главном» на телеканале «Россия 1» пишут, что антоцианы помогают сохранить эластичность сосудов и предотвратить появление атеросклероза.

«Они помогают снижать уровень холестерина в крови и улучшают кровообращение, что положительно сказывается на работе сердца и сосудов», — говорится в выпуске.

Источники антоцианов: баклажан, капуста (фиолетовая), репа (фиолетовая), свекла, фасоль, голубика, ежевика, инжир, сливы/чернослив, синий виноград/черный изюм, черника, гранат, вишня и другие.

«Но как бы полезны ни были отдельные группы продуктов, для слаженной работы организма необходимо разнообразное питание и включение в рацион продуктов всех цветов радуги», — подчеркивает Писарева.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились рекомендациями, как правильно выбрать сок. От покупки лучше отказаться, если упаковка повреждена или на ней отсутствует маркировка.

«Не пейте сок, если он забродил; содержит посторонние предметы: частицы косточек, семян; потемнел, даже если потемнела только часть; банка сока покрылась темными пятнами изнутри; увидели хлопья плесени или необычный осадок», — посоветовали специалисты.