Миф или правда: бордовые овощи омолаживают организм

«Именно за счет этих веществ заряжаются энергией наши клетки, увеличивается количество наших “электростанций” (митохондрий), активируется процесс аутофагии (“удаление брака”). Антиоксидантный эффект этих веществ и обеспечивает обновление клеток. Именно антиоксидантные свойства используются эндокринологами для улучшения эндотелиальной дисфункции и сохранения эластичности сосудов. Более того, ресвератрол и антоцианы обладают нейропротективным и противовоспалительным действием. Можно сказать, что антоцианы способствуют выживанию нейронов. Антоцианы устраняют последствия окислительного стресса, поэтому справедливо могут называться внутриклеточными уборщиками», — уточнила Петрова.