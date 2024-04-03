Миддлтон была вынуждена раскрыть диагноз из-за угрозы утечки информации

Долговременное отсутствие повлекло за собой различные слухи о том, что Миддлтон тяжело больна и даже впала в кому. Также говорили, что она восстанавливается после пластической операции, а кто-то считал, что ее брак находится под угрозой из-за нового романа принца Уильяма.