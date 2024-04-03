Миддлтон была вынуждена раскрыть диагноз из-за угрозы утечки информации

Кейт Миддлтон пришлось выпустить видеообращение с новостью о своей болезни, так как появилась угроза утечки информации. Об этом сообщает газета Metro.
Инсайдер из окружения королевской семьи отметил, что некто связался с Кенсингтонким дворцом и заявил, что знает о диагнозе принцессы. Из-за возможности утечки данных Миддлтон была вынуждена экстренно записать видеообращение и объявить о заболевании.
Незадолго до этого стало известно, что полиция Великобритании начала расследование в отношении сотрудников частной клиники, где с января проходила лечение Кейт Миддлтон. По имеющимся данным, злоумышленники хотели получить доступ к медицинским данным супруги принца Уильяма.
В январе 2024 года принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости, после чего на несколько недель исчезла из публичного пространства.
Долговременное отсутствие повлекло за собой различные слухи о том, что Миддлтон тяжело больна и даже впала в кому. Также говорили, что она восстанавливается после пластической операции, а кто-то считал, что ее брак находится под угрозой из-за нового романа принца Уильяма.
22 марта принцесса Уэльская сообщила, что больна раком. В своем видеообращении она рассказала, что сейчас проходит курс химиотерапии. По ее словам, несколько недель затишья в медиапространстве были нужны для того, чтобы принять эту новость и объяснить все детям: десятилетнему Джорджу, восьмилетней Шарлотте и пятилетнему Луи.