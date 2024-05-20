Мезозой в глазах твоих: как ученые ищут инопланетян

— Пока по косвенным признакам найдено довольно много звезд, около которых вроде бы есть планеты, на которых условия подходят для формирования жизни, более-менее нам знакомой. Но все эти признаки расплывчаты. Уверенности в том, что там есть жизнь, у нас нет, и в обозримом будущем точные прогнозы вряд ли появятся. Что же касается инопланетян, то есть существ, обладающих разумом, сходным с нашим или превосходящим наш, то тут положение следующее: пока не известен ни один закон природы, который бы запрещал существование инопланетных разумов. При этом пока не наблюдается никаких признаков наличия этих самых инопланетных разумных существ.