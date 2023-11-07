Мэттью Перри заставил сценаристов вырезать из «Друзей» измену Чендлера

У героини Кэш должен был завязаться роман с Чендлером, однако Перри отказался от этой сцены за день до ее съемок. По словам собеседницы издания, актер сам подошел к сценаристам и сказал, что публика никогда не простит его герою измену. «Возможно, если бы эпизод остался, он изменил бы ход шоу», — отметила актриса.

Кэш также рассказала, что они полностью отрепетировали сцену для эпизода, съемки которого должны были пройти в 1999 году. По задумке авторов сериала, действие происходило в Лас-Вегасе. После того, как Чендлер поссорился с Моникой, он в одиночку уехал в Лас-Вегас, где должен был заказать обслуживание в номер. Роль сотрудницы отеля досталась Кэш. Однако ей так и не удалось попасть поучаствовать в роковой сцене.