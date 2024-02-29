Методист объяснил, нужно ли ребенку учить математику, если он «гуманитарий»

«Распределение на “гуманитариев” и “технарей” очень условно, поскольку чем больше человек начинает погружаться в ту или иную сферу, тем больше он осознает, что, как правило, любая наука включает в себя элементы из других областей и эти границы сильно размыты. Кроме того, стоит отметить, что в современном мире наблюдается тенденция, согласно которой большинство специальностей находятся “на стыке” разных знаний», — объяснил специалист.
По словам эксперта, математика — это наиболее универсальные законы мышления, которые выражены в числовых значениях. Если человек не знает математику и не пытается в ней разобраться, он лишает себя таких вещей, как логика и дедукция. Невозможно серьезно погружаться в гуманитарную науку, не используя при этом дисциплину, связанную с математикой. Например, любое исследование проводится с использованием элементов статистики.
«В социальных науках математика помогает понять связи или корреляции между разными данными, выраженными в числах. К примеру, будет сложно оценить социально-экономическую обстановку в каком-то регионе, не понимая какие зависимости существуют между разными показателями. Также неожиданным может показаться то, что математика является прикладной наукой для юристов, хотя это традиционно гуманитарная специальность. Однако при рассмотрении финансовых дел юристам приходится использовать знания по математике, так же, как и в тех случаях, когда необходимо иметь дело со штрафами, прописанными в законе. Математическая теория множеств, математическая логика и булева алгебра лежат в основе всех информационных технологий», — добавил Мушта.
Гуманитарное знание, объяснил методист, завязано на представлении о человеке, обществе и психологии. «Технарь», в свою очередь, также должен гуманитарно развиваться, потому что это возможность формировать абстрактное мышление, которое является основой для развития творчества и способности создавать то, чего раньше не существовало. Есть множество примеров, когда люди, постигающие на высоком уровне технические науки, затем продолжали работу в области философии.
«Примером сочетания технической и гуманитарной сфер может являться профессия маркетолога, в которой необходимо строить математические и экономические модели, а также требуются технические навыки, но при этом невозможно работать в маркетинге, не понимая, как устроен человек, общество и психология. Также это касается и работы дизайнера. С одной стороны, это творческая профессия, но при этом требует как знания психологии, понимания мышления людей, чувства эстетики, так и технических решений, расчетов и геометрических знаний», — резюмировал он.