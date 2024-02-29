Методист объяснил, нужно ли ребенку учить математику, если он «гуманитарий»

«В социальных науках математика помогает понять связи или корреляции между разными данными, выраженными в числах. К примеру, будет сложно оценить социально-экономическую обстановку в каком-то регионе, не понимая какие зависимости существуют между разными показателями. Также неожиданным может показаться то, что математика является прикладной наукой для юристов, хотя это традиционно гуманитарная специальность. Однако при рассмотрении финансовых дел юристам приходится использовать знания по математике, так же, как и в тех случаях, когда необходимо иметь дело со штрафами, прописанными в законе. Математическая теория множеств, математическая логика и булева алгебра лежат в основе всех информационных технологий», — добавил Мушта.