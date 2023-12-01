Метеозависимым людям подсказали способы легче перенести магнитную бурю

По словам врача, магнитные бури прежде всего сказываются на самочувствии людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, также на недомогание могут жаловаться люди с пониженным давлением, анемией, бронхиальной астмой и старыми травмами. Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь Подкорытова посоветовала соблюдать режим сна и работы. «При хроническом недосыпе чувствительность к погодным условиям и другим геоявлениям увеличивается. В эти дни лучше избегать стресса, а если почувствовали, что стали нервными и раздражительными, добавьте к привычным витаминам магний В6 на ночь», — объяснила она.