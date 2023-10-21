02:43 (мск), источник: ТАСС Наука

Метеорный поток Ориониды достигнет пика активности в ночь на 22 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Активность метеорного потока Ориониды достигнет максимума в ночь на воскресенье, 22 октября. Астрономы ожидают до 20 вспышек в небе в час, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

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Источник: AP 2023

Поток Ориониды наблюдается ежегодно в октябре. В ночь пика, с 21 на 22 октября, количество метеоров — вспышек от сгорающих в атмосфере Земли небольших небесных тел — будет максимальным.

«Астрономы ожидают до 20 метеоров в час. Радиант (область вылета метеоров) Орионид расположен выше и левее звезды Бетельгейзе — самой яркой в созвездии Орион. Наиболее подходящее время для наблюдения потока — с полуночи и до рассвета, когда это созвездие достаточно высоко поднимается над горизонтом», — сказали в планетарии.

Источник Орионид — шлейф частиц, оставленных кометой Галлея (1P/Halley). Когда ее орбита пересекает орбиту Земли, случается звездопад. Это происходит дважды в году: весной жители нашей планеты наблюдают эта-Аквариды, осенью — Ориониды.

Метеоры октябрьского потока входят в земную атмосферу на скорости 66 км/с. Часто они оставляют на небе яркие следы-треки.

«Обычно они белого цвета, но иногда попадаются и красные, сине-зеленые, желтые и оранжевые метеоры с яркостью около +2,5 m (звездной величины)», — также сообщили астрономы.

Условия наблюдений

В ночь на воскресенье видимый диаметр Луны, которая будет находиться в фазе первой четверти, составит 37%. Она зайдет за горизонт после 21:00 мск, поэтому лунный свет не помешает наблюдениям. Искать «падающие звезды» нужно после полуночи над юго-восточным горизонтом.

Согласно данным на сайте Росгидромета, в Москве в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность. В Санкт-Петербурге будет облачно, вероятны небольшие осадки. Такие условия могут затруднить наблюдения потока.

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