Метеорный поток Лириды в ночь 21−22 апреля будет виден без бинокля

Источником пылевых частиц, которые сгорают в атмосфере Земли, образуя вспышки-метеоры, является комета C/1861 G1 Тэтчер. Земля проходит через этот пылевой шлейф каждый год в апреле. По прогнозам Международной метеорной организации, в ночь пика активности потока ожидается до 18 метеоров в час.
«Весной в Северном полушарии радиант Лирид находится высоко в небе на рассвете. При ясной погоде это лучшее время для наблюдения метеоров Лирид. Радиант достигает полезной высоты над горизонтом после 22:30 по местному времени и виден всю ночь. Метеоры Лирид — белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость — 50 км/с. Они не имеют заметных “хвостов”, но отличаются яркостью», — сказали в планетарии.
Область, из которой будут появляться вспышки на небе (радиант), находится на границе созвездий Лиры и Геркулеса, но ближе к Лире. Это и определило название потока — Лириды.
«Для наблюдения не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры, найти яркую Вегу. Радиант Лирид находится немного правее Веги. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки», — пояснили ученые, отметив при этом, что Луна в ночь пика будет близка к новолунию и свет от нее осложнит наблюдение.
История Лирид насчитывает более 2,5 тыс. лет. Очевидцы потока, наблюдавшегося над восточным побережьем США 20 апреля 1803 года, сравнивали его со штормом из метеоров. Число падающих звезд на небе доходило до 700 в час. Сейчас астрономы относят Лириды к потокам средней силы.