Метеорный поток Лириды в ночь 21−22 апреля будет виден без бинокля

«Для наблюдения не нужен ни телескоп, ни бинокль. Пролетающие метеоры наблюдаются невооруженным глазом, достаточно лишь поднять голову к созвездию Лиры, найти яркую Вегу. Радиант Лирид находится немного правее Веги. Нужно смотреть не на сам радиант, а немного в сторону от этой точки», — пояснили ученые, отметив при этом, что Луна в ночь пика будет близка к новолунию и свет от нее осложнит наблюдение.