Метеорный поток Геминиды в 10 раз старше, чем считалось ранее

Новое исследование астрономов Сеульского национального университета предполагает, что метеорный поток Геминиды образовался 18 тысяч лет назад. Это потенциально делает метеороиды примерно в 10 раз старше, чем предполагалось ранее, сообщает Live Science.
Данное явление названо в честь созвездия Близнецов, откуда визуально появляются метеоры. На самом же деле их источником является 3200 Фаэтон — астероид шириной 5,1 км, который вращается на расстоянии 0,14 астрономических единиц от Солнца.
В определенной точке орбиты он приобретает своеобразный кометный хвост. Десятилетиями астрономы считали, что он состоит из фрагментов горных пород, образующих пылевое облако, которое, в свою очередь, порождает Геминиды.
Однако недавние наблюдения указывают на то, что современные частицы хвоста в тысячу раз меньше и могут даже представлять собой испаренный натрий, а не пыль. Также предполагалось, что каменное облако, ответственное за метеороиды Геминиды, должно было сформироваться около двух тысяч назад.
Корейские ученые опровергли старую теорию, предположив, что вращение астероида должно быть нестабильным. Солнечное излучение заставляло его постепенно ускоряться, и через миллионы лет вращение стало бы достаточно сильным, чтобы преодолеть гравитационные силы и «раздробить» астероид на множество осколков гравия.
Компьютерное моделирование, с помощью которого сотрудники Сеульского национального университета восстановили положение и скорость Фаэтона на протяжении последних 100 тысяч лет. Затем они выбрали девять периодов (по 1000 лет), которые показали последствия выбросов кусков породы в эти временные отрезки.
Выяснилось, что астероид мог потерять массу 18 тысяч лет назад, выбросив при этом около 10 млн тонн вещества. Также модель показала, что часть фрагментов около 4 тысяч лет назад направилась к Земле под влиянием гравитационного притяжения нашей планеты и Венеры.
Ученые также отметили, что в 2025 году к Фаэтону направится японская миссия DESTINY+. астрономы надеются, что она позволит получить больше данных об астероиде и подтвердит их выводы.
Недавно руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария уточнил, что из крупных метеорных потоков лучшим для наблюдений будут Персеиды в середине августа 2024-го.
Олеся Маевская