Метеорный поток Геминиды в 10 раз старше, чем считалось ранее

Однако недавние наблюдения указывают на то, что современные частицы хвоста в тысячу раз меньше и могут даже представлять собой испаренный натрий, а не пыль. Также предполагалось, что каменное облако, ответственное за метеороиды Геминиды, должно было сформироваться около двух тысяч назад.