Метеорит пронесся над Португалией

Местные жители запечатлели, как в небе появляется вспышка. Затем огромный метеорит быстро проносится над головой, и свет угасает. Как рассказали очевидцы, больше всех повезло людям из района Перу-Пиньейру — они успели снять, как небесное тело пролетело над головой.