Металлическую стружку превратили в эко-катализатор для расщепления воды

Это открытие натолкнуло ученых на мысль, что стружку можно использовать в качестве основы для высокоэффективных и при этом недорогих катализаторов, если заполнить эти ямки атомами платины, кобальта и других металлов, способных ускорять различные химические и электрохимические реакции. Руководствуясь этой идеей, ученые нанесли слой из атомов платины на стружку при помощи магнетрона и изучили ее химические свойства.