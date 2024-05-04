Местная жительница рассказала об особенностях жизни в Италии

Итальянцы очень гордятся своими кулинарными традициями. Хозяева могут быть довольно настойчивыми, предлагая еду своим гостям. Такой напор объясняется желанием, чтобы гости чувствовали себя как дома. Отказаться от блюда, конечно, можно, но, скорее всего, это будет бесполезно: хозяин предложит его снова или попросит хотя бы попробовать кушанье. Такая настойчивость — часть итальянского этикета.