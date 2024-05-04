Местная жительница рассказала об особенностях жизни в Италии

Мечтаете организовать путешествие по Италии или переехать туда жить? Лаура Бруццанити, учитель итальянского языка и культуры, поделилась интересными фактами об одной из самых популярных стран Европы.
Еда для итальянцев имеет большую ценность
Итальянцы очень гордятся своими кулинарными традициями. Хозяева могут быть довольно настойчивыми, предлагая еду своим гостям. Такой напор объясняется желанием, чтобы гости чувствовали себя как дома. Отказаться от блюда, конечно, можно, но, скорее всего, это будет бесполезно: хозяин предложит его снова или попросит хотя бы попробовать кушанье. Такая настойчивость — часть итальянского этикета.
Проблемы с трудоустройством
Найти работу в Италии нелегко. Зарплаты низкие, а арендная плата в больших городах немаленькая, отмечает Лаура. Именно поэтому большинство тридцатилетних итальянцев до сих пор проживают со своими родителями.
Поцелуй в щеку вместо приветствия
Как итальянцы обычно здороваются друг с другом? Пожимают руки и одаривают двумя поцелуями в щеки. Это обычное приветствие в Италии, которое используют все местные жители, отмечает Лаура. Причем традиция здороваться таким образом распространяется и на людей, которых видишь первый раз.
Аперитив перед каждым ужином
В Италии вечер с друзьями, как правило, начинается с аперитива между 18:00 и 21:00 часами. Компании встречаются в барах или кафе, чтобы насладиться напитками и легкими закусками. По словам Лауры, итальянцы чаще всего угощаются брускеттами, оливками, сырами и колбасными блюдами, такими как прошутто. А вот в качестве алкоголя выбирают апероль или просекко.
Не нужно покупать воду
В большинстве городов по всей стране есть уличные фонтанчики с питьевой водой, где местные могут утолить жажду. Особенно это касается Рима: благодаря древней системе акведуков в городе насчитывается более 2500 фонтанов. Есть даже специальные мобильные приложения, в которых есть информация о местоположении ближайшего питьевого источника.
Постоянные опоздания итальянцев
Итальянцы, которые живут на юге страны, довольно расслаблены, поэтому они никогда не торопятся на встречу. Прибытие в назначенное место с опозданием на 10 или 15 минут, по словам Лауры, это нормально.
Водитель главнее, чем пешеход
Есть ли пешеходные переходы в итальянских городах? Конечно. Но водители не считают нужным останавливаться и пропускать тех, кто передвигается на своих двоих. Поэтому единственный выход — проявить немного наглости, не дожидаясь, когда водитель заметит ждущего пешехода.
Ужин строго после 19:30
Завести знакомства в Италии легко, большинство местных жителей очень дружелюбны, отмечает Лаура. Если новые приятели пригласили на ужин, приходить к 18:00, как принято в большинстве других стран, точно не стоит. В северной части Италии ужин начинается около 19:30, а в других частях страны местные садятся перекусить в 20:30 или даже позже.
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